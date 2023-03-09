澳洲防長：取得核潛艦為確保印太地區和平穩定

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（中央社雪梨9日綜合外電報導）澳洲、英國和美國組成的劃時代聯盟AUKUS即將開會之際，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）今天說，澳洲取得核子動力潛艦將可確保印太地區、東南亞和印度洋全境和平穩定。

路透社報導，美國總統拜登13日將在加州聖地牙哥（San Diego）美國海軍基地接待到訪的澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）和英國首相蘇納克（Rishi Sunak），為澳洲取得核子動力潛艦出謀策劃。

馬勒斯在澳洲國會說：「顯而易見，這類潛艦能在戰時派上用場，但我們取得此一軍力的真正用意是要維護本地區的穩定與和平。」

中國正在印太地區擴建軍力，2021年宣布成立的澳、英、美3方安全聯盟（AUKUS）將協助澳洲取得部署核動力潛艦的技術和能力。中國外交部本月曾表示，「堅決反對」這個3方聯盟的潛艦計畫。

馬勒斯說：「我們身為一個國家所將採取的這項措施無論如何談論都不算誇大…我們以往從未操作過這種水準的軍力。我此刻要對我們的鄰國以及世界各友邦說，當我們對國防作出投資…是為了善盡本分，對區域及世界和平穩定作出貢獻。」

AUKUS潛艦計畫可望成為澳洲歷來最大手筆的防務項目，但澳洲尚未宣布，將採用美國或英國設計的潛艦，或結合兩種設計。

路透社昨天引述4名美國官員的話報導，澳洲2030年代可望採購最多5艘美造維吉尼亞級（Virginia）核潛艦，以作為AUKUS的相關計畫之一，但艾班尼斯不願予以證實。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120309