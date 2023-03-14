澳洲將購買美國核動力潛艦 美官員：最多達5艘
2023/3/14 04:24
（中央社空軍一號13日綜合外電報導）美國國家安全顧問蘇利文今天說，澳洲會在未來幾年購買最多5艘美國核動力潛艦，以取代自家的老舊柴油動力潛艇艦隊，然後跟英國及美國合作打造一款新的核動力潛艦。
蘇利文（Jake Sullivan）乘坐空軍一號飛往加州時告訴記者，在2030年代將出售3艘配備傳統武器的核動力維吉尼亞級潛艦，「如果有需要的話，可能會增加到5艘」。
蘇利文還向記者說，這項潛艦計畫闡明了華府維護亞太地區「和平及穩定」的長期承諾。
美國總統拜登（Joe Biden）、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）和英國首相蘇納克（Rishi Sunak）將於今天在加州聖地牙哥（San Diego）的美國海軍基地公布所謂的AUKUS計畫細節。
AUKUS是以澳洲、英國和美國的首字母縮寫而成，澳洲早於2021年9月就宣布與英國及美國共組AUKUS三方聯盟，將借助美英兩國技術打造核動力潛艦艦隊。（譯者：陳彥鈞）1120314
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