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美英澳潛艦協議意在嚇阻中國 但時間表漫長恐緩不濟急

2023/3/14 15:25（3/14 16:09 更新）
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澳洲總理艾班尼斯（前左起）、美國總統拜登和英國首相蘇納克13日公布對澳洲提供核動力攻擊潛艦的計畫細節。（圖取自facebook.com/POTUS）
澳洲總理艾班尼斯（前左起）、美國總統拜登和英國首相蘇納克13日公布對澳洲提供核動力攻擊潛艦的計畫細節。（圖取自facebook.com/POTUS）
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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國、澳洲和英國具里程碑意義的核潛艦協議，凸顯各界對中國軍力不斷成長憂心忡忡，但這些新潛艦要能對抗衡北京有所幫助，恐還需要數年時間。

法新社報導，這項根據2021年「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）的協議，將看到澳洲先透過從美國採購、再由國內造艦的方式，將柴油動力潛艦更換為更具匿蹤性和航程更遠的核動力潛艦。

但這背後面臨重重挑戰，包括漫長的時間表、擴大產能的需要；與此同時，中國卻正在強化武裝，積極尋求在印太地區的領土主張，威脅到華盛頓在這個地區長期的軍事優勢。

華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）澳洲所所長厄德（Charles Edel）在最近的活動中表示：「每個國家對AUKUS的理由略有不同，但主要還是跟中國有關。」

他說：「AUKUS最初宣布時並未提及中國，但北京軍力呈指數成長，且過去10年更加積極地使用，顯然是背後的一大推動力。」

美國官員表示，中國計劃在2027年前具備入侵台灣的能力。

但澳洲要到2030年代才會接收第1艘核動力潛艇，屆時要協助抗衡中國軍事行動為時已晚。

厄德說：「眾所周知，我們現在就在面臨威嚇挑戰，而不是2040年左右才會看到。這裡的挑戰是，AUKUS如何開始為現在的一系列挑戰提供解決方案。」

從澳洲現役柯林斯級（Collins Class）轉移到維吉尼亞級（Virginia class）潛艦對坎培拉海軍來說也是重大變化，新潛艦的部分版本幾乎是原來的兩倍大，需要的海軍人數也是原來的兩倍多。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1120314

#中國
#澳洲
#厄德
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