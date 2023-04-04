中國駐日大使會晤商界 盼維護產供鏈穩定暢通
2023/4/4 16:42
（中央社台北4日電）中國駐日大使吳江浩昨天拜會日本經濟團體聯合會會長十倉雅和，指當前美方執意打壓中國高科技產業發展，盼中日共同維護全球產供鏈穩定暢通，維護自由開放的國際貿易秩序及兩國共同利益。
綜合官方香港電台等港媒今天報導，上月剛履新的吳江浩積極評價經團聯和日本經濟界長期致力對華合作，並指中日經貿合作持續累積多年，利益聯繫緊密，不少領域深度融合，為彼此發展提供巨大動力。
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吳江浩表示，中日雙方應落實兩國領導人重要共識，加強數位經濟、綠色發展、財政金融、醫療養老及第三方市場等合作，積極推進區域一體化進程，實現更高水平的互利共贏，更好造福兩國民眾。
十倉表示，當前兩國關係機遇和挑戰並存，加強對話溝通尤為重要。日本經濟界始終高度重視對華交流合作，期待與中方加強各領域合作，攜手應對碳中和、少子老齡化等共同課題，共享發展繁榮。日本經濟界長期主張自由貿易，支援區域一體化進程，希望政府為經貿活動提供更加自由、公正的環境。（編輯：周慧盈/唐佩君）1120404
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