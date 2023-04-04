世衛報告推估 全球1/6成人曾受不孕症影響

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（中央社日內瓦3日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天在一份報告中表示，全球約有1/6成人終其一生至少經歷過一次不孕症，敦促各國積極蒐集更多與不孕症有關資料。

路透社報導，這份報告針對1990年到2021年的現存研究進行分析，顯示全球有約17.5%成人飽受無法生育的困擾。世衛官員說，報告涵蓋各類研究方法。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）說：「受影響人口的絕對比例顯示，有必要擴大生育照護可近性，並確保這個議題在衛生研究及政策中不再被邊緣化。」

世衛將不孕症定義為一種男性或女性的生殖系統疾病，只要在沒有避孕的情況下，定期從事性行為長達12個月或更久仍沒有成功受孕，就屬不孕症。

世衛避孕及生育照護部門主任齊亞瑞（James Kiarie）在電話中告訴記者，沒有證據表明不孕症的比率自1990年至2021年間持續提升。

齊亞瑞說，「根據我們掌握到的資料，我們不能說不孕症正在增加或持續發生…關於這個問題還未有定論」，並稱迄今為止的資料參差不齊且缺乏一致性。

這份報告強調，各國需要蒐集並分享與不孕症有關的一致性資料，並以年齡或不孕原因作為區隔，也要提供有生育照護需求對象的資訊。

報告指出，高所得國家約有17.8%的成人至少經歷過一次不孕症，低所得及中等所得國家則約16.5%成人有過不孕經歷。（譯者：張茗喧/核稿：戴雅真）1120404