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美軍敘利亞發動攻擊 擊斃伊斯蘭國高層領導人

2023/4/4 19:15（4/4 19:56 更新）
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美國軍方4日表示，已於敘利亞擊斃伊斯蘭國（IS）高層領導人賈布里。圖為美軍攻防戰術訓練。（圖取自facebook.com/USarmy）
美國軍方4日表示，已於敘利亞擊斃伊斯蘭國（IS）高層領導人賈布里。圖為美軍攻防戰術訓練。（圖取自facebook.com/USarmy）
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（中央社貝魯特4日綜合外電報導）美國軍方今天表示，他們已於敘利亞擊斃策劃歐洲多起恐怖攻擊的伊斯蘭國（IS）高層領導人賈布里（Khalid Aydd Ahmad al-Jabouri）。

法新社報導，美軍中央司令部聲明表示，他們已在4月3日於敘利亞西北部擊殺伊斯蘭國資深領導人賈布里，並指出賈布里負責策畫伊斯蘭國於歐洲的恐怖攻擊。聲明中稱，「沒有平民傷亡」，但未明確指出事件發生的地點。

美軍中央司令部司令庫里拉（Michael Kurilla）表示，雖然這個在2019年被逐出敘利亞最後據點的聖戰組織已被削弱，他們仍保有在當地展開行動的能力，並仍企圖在中東以外的地區進行攻擊。

美軍中央司令部指出，賈布里在伊斯蘭國負責發展領導組織，他的死亡將暫時破壞伊斯蘭國策劃恐怖攻擊的能力。

近年來，伊斯蘭國宣稱犯下歐洲多起致命攻擊，包括2015年11月在巴黎及郊區導致130死的恐怖攻擊，以及在2016年7月於法國尼斯殺死86人的行動。

同年，在比利時發生的三起自殺攻擊造成30人死亡。2017年8月發生在巴塞隆納及西班牙其他地方的恐怖攻擊則造成16死。（譯者：王嘉語/核稿：林治平）1120404

#美軍
#伊斯蘭國
#賈布里
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