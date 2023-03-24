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美國報復駐敘利亞人員遇襲 親伊朗武裝分子8死

2023/3/24 17:28（3/24 18:36 更新）
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圖為2018年美軍士兵在敘利亞巡邏。（圖取自美軍網頁army.mil）
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（中央社貝魯特24日綜合外電報導）敘利亞人權瞭望台組織今天說，在無人機攻擊導致1名美國承包商死亡和5名美軍受傷後，美國空襲敘利亞東部造成8名親伊朗武裝分子死亡。

法新社報導，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）昨天說，在美國總統拜登指示下，他已授權「今晚在敘利亞東部對伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guards Corps）附隨組織使用的設施實施精準的空襲」。

伊斯蘭革命衛隊是伊朗軍方的分支，被美國列入恐怖組織黑名單。

奧斯汀說：「空襲是回應今天的攻擊以及伊斯蘭革命衛隊附隨組織最近在敘利亞對聯合特遣部隊的一系列攻擊。」

五角大廈昨天表示，美國駐敘利亞人員在一處基地遭無人機襲擊，造成美國承包商1死1傷，另有5名美軍受傷，美方將此事歸咎於與伊朗政府為伍的組織，晚間展開報復空襲。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）負責人拉曼（Rami Abdel Rahman）今天說，有8人在美國的空襲中喪生。敘利亞人權瞭望台組織總部設在英國，在敘利亞這個飽受戰爭蹂躪的國家擁有廣泛的消息來源網絡。

他說：「美國空襲的目標是代爾祖爾（Deir Ezzor）市內的1處軍火庫，造成6名親伊朗武裝分子死亡，另外2名武裝分子是在對馬雅丁（Mayadeen）沙漠和阿布凱馬勒（Albu Kamal）附近的空襲喪命。」

數百名美軍駐紮在敘利亞作為打擊伊斯蘭國（IS）殘餘勢力聯盟的一部分，並經常成為民兵組織攻擊的目標。

五角大廈說，昨天受傷的兩名美軍在現場接受治療，而其他3名美軍和1名美國承包商則撤離到伊拉克接受治療。

美軍中央司令部司令、陸軍上將庫里拉（Michael Kurilla）說：「我們將始終採取一切必要措施保衛我們的人民，並將始終在我們選擇的時間和地點回應。」（譯者：林沂鋒/核稿：陳昱婷）1120324

#美國
#敘利亞
#奧斯汀
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