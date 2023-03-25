美國對敘利亞報復空襲 親伊朗武裝分子19死

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（中央社貝魯特25日綜合外電報導）敘利亞人權瞭望台組織今天說，美國空襲敘利亞東部已經造成19名親伊朗武裝分子死亡。這是美國和親伊朗武裝分子多年來釀成最多傷亡的一次交火。

路透社報導，美國駐敘利亞人員23日在一處基地遭無人機襲擊，造成美國承包商1死1傷，另有5名美軍受傷。美方將此事歸咎於與伊朗政府為伍的組織，隨後對敘利亞東部展開報復空襲。

根據總部位於英國的敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights），美方展開報復空襲，擊中據稱為伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guards Corps）附隨組織使用的設施，造成19人死亡。

敘利亞人權瞭望台組織說，空襲造成3名敘利亞部隊人員、11名親政府民兵組織的敘利亞武裝人員，以及5名隸屬政府的非敘利亞籍武裝人員身亡。

敘利亞人權瞭望台組織負責人拉曼（Rami Abdel Rahman）無法證實這些外籍人士的國籍。路透社無法獨立證實據傳的傷亡人數。

最初的交火引發一連串相互反擊。根據官員，又有一名美軍受傷；當地消息人士則稱，疑為美國發射的火箭擊中敘利亞東部更多地區。

美國總統拜登24日表示，美國會「採取強力行動」來保護國民。

在敘利亞的12年衝突當中，伊朗是敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad）的強大後盾。

伊朗的代理民兵組織包括黎巴嫩的「真主黨」（Hezbollah），以及親伊朗政權的伊拉克團體等。這些組織把持敘利亞的東部、南部和北部大片地區，還有首都周遭區域。

德黑蘭當局在敘利亞日漸扎穩腳跟，讓以色列時常對敘利亞發動空襲，但美國的空襲較為罕見。美國也對伊朗的無人機計畫發出警告。（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1120325