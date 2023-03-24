美駐敘利亞人員遇襲1死6傷 拜登下令空襲報復

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美國駐敘利亞人員23日在一處基地遭無人機襲擊釀1死1傷，美國總統拜登（圖）下令空襲報復。（圖取自instagram.com/joebiden）

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）五角大廈表示，美國駐敘利亞人員今天在一處基地遭無人機襲擊，造成美國承包商1死1傷，另有5名美軍受傷，美方將此事歸咎於與伊朗政府為伍的組織，晚間展開報復空襲。

路透社報導，美國國防部今天晚間同時披露美方人員遭攻擊和美方採取報復行動。

美國國防部表示，針對美方人員的攻擊事件發生在敘利亞東北部哈沙卡（Hasakah）附近一處聯軍基地，時間約在23日下午1時38分。

美軍指出，美國情報圈評估，發動這起單向攻擊的無人機來自伊朗，這個結論可能導致華府與德黑蘭當局之間原就緊繃的關係進一步惡化。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，這起復仇空襲行動是奉總統拜登指令執行，鎖定與伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guards Corps）有關組織所使用的設施發動攻擊。

奧斯汀透過聲明表示：「這場空襲行動是為了回應今天發生的攻擊事件，以及近來與伊斯蘭革命衛隊有關的組織針對在敘利亞的聯軍所發動的一連串攻擊。沒有任何組織能襲擊我軍而不受懲罰。」

雖然無人機企圖攻擊美方駐敘利亞人員算是常有的事，但這次釀成1死6傷，實屬罕見。

根據陸軍上將庫里拉（Erik Kurilla）說法，美軍從2021年初以來，遭到伊朗支持的組織攻擊約78次。庫里拉為中央司令部司令，負責監督美國在中東地區的駐軍。

庫里拉今天稍早在聯邦眾議院軍事委員會上作證，就伊朗無人機機隊提出警告。

他說：「伊朗政權現在掌握這個地區規模最大、能力也最強的無人航空載具部隊。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1120324