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美軍突襲索馬利亞 擊斃伊斯蘭國地區首腦

2023/1/27 13:28（1/27 13:57 更新）
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圖為伊斯蘭國國旗。（路透社）
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（中央社華盛頓26日綜合外電報導）美國官員今天指出，總統拜登下令美軍在索馬利亞進行突襲，擊斃伊斯蘭國（IS）重要的地區首腦蘇達尼（Bilal al-Sudani）。

法新社報導，根據美國官員，美軍降落在索馬利亞北部山區洞穴群試圖捕捉蘇達尼，但雙方爆發槍戰，蘇丹尼遭擊斃。

官員表示，約10名蘇達尼的伊斯蘭國同夥也在槍戰中身亡，美軍方面無人傷亡。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）聲明指出：「1月25日，美軍依據總統命令飛往索馬利亞北部執行攻擊任務，這次任務導致許多伊斯蘭國成員死亡，包括蘇達尼。」

奧斯汀說：「蘇達尼負責促進伊斯蘭國在非洲發展，並為這個集團的全球行動籌集資金，包括在阿富汗的任務。」

10年前，在蘇達尼還未加入伊斯蘭國時，他在索馬利亞為極端主義團體青年黨（al Shabaab）招募和訓練戰士。

美軍長期在索馬利亞配合及代表索國政府執行任務，主要進行定期空襲以支援政府軍打擊青年黨叛亂分子。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1120127

#蘇達尼
#索馬利亞
#伊斯蘭國
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