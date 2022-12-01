伊斯蘭國首腦庫雷希喪命 IS宣布接班人選

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（中央社貝魯特/開羅30日綜合外電報導）「敘利亞自由軍」10月中在敘國德拉省（Daraa）發起行動，擊斃伊斯蘭國（IS）首腦阿布‧哈山‧哈希米‧庫雷希。伊斯蘭國證實庫雷希已經死亡，同時宣布接班人選。

法新社報導，IS發言人說，庫雷希（Abu Al-Hassan Al-hashemi Al-Quraishi）在「與神的敵人戰鬥」時身亡，但沒有詳細說明他的死亡日期或具體情況。

發言人也在音訊訊息中宣布，新首腦為阿布‧胡笙‧胡塞尼‧庫拉希（Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi）。

發言人並未提供有關新首腦的詳細資訊，僅說他是一名聖戰「老將」，並呼籲所有忠於IS的團體宣誓效忠新領導人，說他是「伊斯蘭國忠實的子民之一」。

路透社報導，美軍今天說，「敘利亞自由軍」（Free Syrian Army）在這起行動中擊斃庫雷希，美軍部隊並未參與相關行動。

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）告訴記者，白宮樂聞庫雷希喪命的消息。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1111201