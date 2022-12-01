更多編輯台推薦新聞：
12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看
生活

12/1起戶外免戴口罩 車站、演唱會等7情境QA一次看

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間
運動

圖輯／世足球星鐵漢柔情 10組叱吒球場帥爸與寶貝超萌瞬間

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台灣水果拓展外銷 日本成最大市場取代中國
首頁 / 國際

伊斯蘭國首腦庫雷希喪命 IS宣布接班人選

2022/12/1 11:12
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社貝魯特/開羅30日綜合外電報導）「敘利亞自由軍」10月中在敘國德拉省（Daraa）發起行動，擊斃伊斯蘭國（IS）首腦阿布‧哈山‧哈希米‧庫雷希。伊斯蘭國證實庫雷希已經死亡，同時宣布接班人選。

法新社報導，IS發言人說，庫雷希（Abu Al-Hassan Al-hashemi Al-Quraishi）在「與神的敵人戰鬥」時身亡，但沒有詳細說明他的死亡日期或具體情況。

發言人也在音訊訊息中宣布，新首腦為阿布‧胡笙‧胡塞尼‧庫拉希（Abu al-Hussein al-Husseini al-Qurashi）。

發言人並未提供有關新首腦的詳細資訊，僅說他是一名聖戰「老將」，並呼籲所有忠於IS的團體宣誓效忠新領導人，說他是「伊斯蘭國忠實的子民之一」。

路透社報導，美軍今天說，「敘利亞自由軍」（Free Syrian Army）在這起行動中擊斃庫雷希，美軍部隊並未參與相關行動。

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）告訴記者，白宮樂聞庫雷希喪命的消息。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1111201

#伊斯蘭國
#敘利亞自由軍
#柯比
柯比
與美裁減核武談判 俄宣布推遲也未定新期 中國爆白紙運動 白宮：支持和平抗議並密切關注
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族