川普出庭沒被上銬 庭訊結束不發一語離開

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約4日綜合外電報導）美國檢方在封口費調查中，起訴前總統川普偽造商業紀錄34項重罪，他出庭時對所有指控概不認罪。這位史上首位面臨刑事起訴的前總統沒有拍照建檔，也沒被上銬，但有被採集指紋。

美聯社報導，川普否認任何不當行為，多次抨擊這項調查，稱這次起訴為「政治迫害」，並預測將對民主黨2024年選舉造成傷害。川普的律師表示這位共和黨籍前總統將「在法庭上大力打擊這種政治起訴行為」。

在電腦時代以前，每名犯罪嫌疑人的資料都會被記錄在法院人員保存的一大本本子中。儘管現在已全面電腦化，但程序大致相同。

法院人員記錄被告全名、年齡、生日、身高和體重，並檢查任何發出的待執行逮捕令，預料會對川普採集指紋，但據信沒有拍嫌犯大頭照。

在紐約，這種程序通常需要2小時，最長可能達4小時。不過當川普到達時前面沒有其他人，因此速度更快，之後他出現在法官面前接受傳訊。

檢察官對他們所稱不負責任的社群媒體貼文表示擔憂，並認為這些貼文針對包括大陪審團目擊證人和曼哈頓地區聯邦檢察官白艾榮（Alvin Bragg）等案件相關人。檢方特別指出，川普發文警告說，如果他被起訴，「可能會造成死亡和毀滅」。

法官指出，目前他並沒有下達禁言令，但要求雙方不要發表評論，或參與可能導致內亂的評論。

川普在庭訊中發言簡短，對於偽造商業紀錄34項重罪指控回說「不認罪」，並被告知擁有的權利。在1個多小時的庭訊期間，川普大多維持不動，十指交叉合掌，眼睛直視前方。

川普的律師布蘭奇（Todd Blanche）在庭訊中表示：「他（川普）非常沮喪，生氣，且認為今天在這個法庭上出現極為不公的情形。」

當完成指紋按壓等官方程序後，川普技術上被視為遭到逮捕。

川普並未被上銬，也沒有待在牢房，部分是因為一些法院大樓被清空以供傳訊川普，加上他是受特勤局保護的前總統。

川普離開法庭時未說一語，無視記者提問。

川普接下來將在12月出庭，因為需要額外的維安措施，他的律師要求，希望川普能夠免於親自出席庭審。

川普上週遭大陪審團起訴，成為美國首位面臨刑事起訴的卸任或現任總統，理由是他涉及2016年支付封口費給成人片女星「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels），以換取她閉口不談2006年曾與川普有過一段婚外情。（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）1120405