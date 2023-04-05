印尼足球捲入政治風暴 球員淪為政客利益下犧牲者

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（中央社記者李宗憲雅加達特稿）印尼因拒絕以色列參賽上週失去U20世界盃主辦權，而下屆總統熱門人選甘查爾由於公開反對以色列參賽而成為眾矢之的。有分析表示，甘查爾是為了對政黨表示忠誠以獲提名為總統候選人，但犧牲的卻是年輕球員。

印尼準備已久的U20青年足球世界盃比賽原本預定5月登場，但上週突然被國際足球總會（FIFA）取消主辦權，U20國家隊被迫解散，經濟損失慘重。雖然FIFA未明確解釋原因，但這項決定是在峇里島省長瓦揚（Wayan Koster）及中爪哇省長甘查爾（Ganjar Pranowo）表態禁止以色列參賽後做出的，因此印尼媒體及輿論將原因指向這些地方官員，特別是下屆總統熱門人選甘查爾。

印尼「時代雜誌」（Tempo）報導，印尼前總統、執政黨民主奮鬥黨（PDIP）主席梅嘉娃蒂（Megawati Soekarnoputri）曾向黨內國會議員表示，以色列隊參賽不符合她的父親－印尼首任總統蘇卡諾（Sukarno）支持巴勒斯坦獨立的精神。

梅嘉娃蒂要求黨內國會議員與政府部門及印尼足球協會（PSSI）溝通，建議以色列出賽時禁止觀眾入場、不懸掛以色列國旗及不播放以色列國歌，或是將以色列參賽的場次移到新加坡舉行。

在梅嘉娃蒂發出指示的2天後，同屬民主奮鬥黨的峇里島省長瓦揚隨即致函印尼青年與體育部建議禁止以色列參賽。9天後，同政黨的中爪哇省長甘查爾也表示拒絕以色列參賽，當時引發可能遭取消主辦權的討論。

印尼總統佐科威（Joko Widodo）3月29日透過影片發表聲明強調，政治與體育應該分開，以色列參與比賽不影響印尼對巴勒斯坦的支持，但仍無法改變FIFA隔天取消印尼主辦權的決定。

印尼的U20世界盃主辦權被取消後，民調支持度極高的下屆總統熱門人選甘查爾成為眾矢之的，立刻在網上遭受批評，他的社群網站帳號湧入萬篇留言。

分析指出，甘查爾公開表態反對以色列參賽，是為了展現對黨的忠誠，特別是針對能決定總統候選人的黨主席梅嘉娃蒂。

執政黨民主奮鬥黨正在為明年總統大選做準備，至今仍未提出參選人。海峽時報（The Straits Times）引述政治分析人士表示，梅嘉娃蒂是在測試甘查爾的忠誠度，梅嘉娃蒂面臨黨內及聯盟的壓力，希望她提名甘查爾代表民主奮鬥黨角逐總統大位。

印尼民調研究所（LSI）執行主任、政治學者賈瓦帝（Djayadi Hanan）則說：「或許她對甘查爾是否真正忠於黨仍持保留態度，而『忠誠』對梅嘉娃蒂很重要。」賈瓦帝說，甘查爾表態反對以色列參賽，代表會繼續遵從黨的指導。

然而，政治人物的發言卻導致印尼失去主辦權，除了造成經濟損失，年輕球員也無緣參賽。印尼U20國家隊上週宣布解散。專家警告，若印尼接下來遭到制裁，這些球員的未來可能受到極大衝擊，國際體育組織在考慮由印尼主辦賽事時也會再三評估。

許多印尼學者和球迷對於地方官員為自身政治利益而犧牲印尼主辦世界盃球賽的機會而感到憤怒，印尼穆拉哇曼大學（Mulawarman University）法學院講師哈迪安斯夏（Herdiansyah Hamzah Castro）向中央社表示，這樣的結果是因為政治人物將足球賽與政治扯在一起，他認為反對以色列球隊參賽是錯誤的事。

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足球分析師安東（Anton Sanjoyo）向媒體直言：「這些滿口髒話的政客只是在發表荒謬的言論，他們對俄羅斯和克里米亞、中國和新疆之間的衝突保持沉默，卻把這個問題當作大事，是雙重標準。」

熱門總統人選甘查爾的支持度雖然可能因U20世界盃主辦權被取消而受影響，但他若能證明自己對黨的忠誠而獲得梅嘉娃蒂認可，並順利代表執政黨角逐下屆總統，未來前途無量。不過，這犧牲的卻是為了世界盃努力準備、期待追夢的年輕足球員以及印尼的廣大球迷。（編輯：郭中翰）1120405