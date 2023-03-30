印尼辦U20世界盃夢碎 總統熱門人選遭強烈抨擊

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（中央社記者李宗憲雅加達30日專電）印尼因拒絕以色列參賽而遭取消U20青年足球世界盃的主辦權，社群媒體今天充滿憤怒及難過氣氛，而上週表示拒絕以色列參賽的下屆印尼總統熱門人選，中爪哇省長甘查爾則成眾矢之的，上萬則批評留言湧入其社群網站。

印尼昨晚遭國際足球總會（FIFA）取消主辦U20青年足球世界盃的資格，震撼印尼社會，許多準備參賽的印尼球員在得知消息後都難以接受，有人甚至流下眼淚。這些不到20歲的年輕球員的失落表情，透過當地電視及網路傳播，讓許多印尼民眾也感到相當難過。

印尼媒體「羅盤報」（Kompas）將印尼遭取消U20世界盃主辦權的原因指向有官員拒絕以色列國家隊參賽。早前，印尼峇里島省長瓦揚（Wayan Koster）曾致函印尼青年與體育部針對以色列對巴勒斯坦的政策，建議禁止以色列參賽，有多名印尼官員也表示認同。

印尼政府長年支持且強力聲援巴勒斯坦，社會上有一股反對以色列的情緒，但印尼總統佐科威（Joko Widodo）日前發表聲明稱「政治與體育應該分開」，接受以色列參賽不影響支持巴勒斯坦，但這番發言仍無法阻止國際足球總會取消印尼U20世界盃的主辦權。

印尼球迷丹尼（Danny Aditiya）向中央社表示，對於印尼失去主辦世界級規模的比賽的機會感到悲傷，他說：「我一直期待印尼能成為更進步的國家，但關於以色列的政治議題，卻導致這樣的結果。」

印尼國家隊球員柯瑞卡（Hokky Caraka）向印尼媒體表示，「（被取消主辦權）或許是個教訓。儘管我們是主辦國，我們仍努力地每天進行三次的訓練。所以若你要發表意見，請不要如此武斷，因為球員也會受到影響。」

柯瑞卡說：「現在我們只祈禱別受到制裁。他還到中爪哇省長甘查爾（Ganjar Pranowo）的社群媒體帳號諷刺地留言稱，「非常感謝先生，我們知道你的命運是有保障的，你的未來也是美好的，而我們呢？我們的事業還在起步階段，如今你毀了我們的墊腳石。」

另一名球員瓦育（Ginanjar Wahyu）則寫道，「對我們來說，失去舉辦世界盃的機會實在太痛苦了，這是所有印尼人的夢想」。

甘查爾是下屆印尼總統熱門人選，近期民調顯示他若參選，將獲得很高的支持度。不過，日前他表示拒絕以色列參加U20世界盃後，現在被認為必須為印尼失去U20主辦權而負責。

甘查爾上週表示，鑑於對巴勒斯坦的支持，要求U20世界盃研擬如何在沒有以色列隊參與下舉行比賽。

甘查爾的社群媒體帳號從作晚開始，湧入上萬則憤怒留言。據印尼有線新聞網（CNN Indonesia）報導，有網友稱，「我支持你成為總統，但你為何要摧毀印尼的足球，有多少球員、裁判、教練和相關業者將會失業」，也有人寫道「2024年不選甘查爾」。

這起事件是否影響甘查爾參選明年總統大選或衝擊其支持度仍得觀察。

甘查爾今天向印尼媒體表示，對印尼失去U20世界盃主辦權「感到失望，因為印尼已為此準備很長的時間」，但他也說，「這不是世界末日，還有很多賽事可以好好準備，必須繼續認真、全面的訓練」。（編輯：高照芬）1120330