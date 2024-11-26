雅加達首長選舉將至 印尼總統與最大黨魁影響力之戰

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（中央社記者李宗憲雅加達特稿） 印尼27日將舉行地方選舉，逾2億選民將選出500多名地方首長，其中首都雅加達特區首長選舉，總統普拉伯沃和最大政黨黨魁梅嘉娃蒂各有推舉人選，形同反映兩人政治影響力之戰。

印尼27日將舉行地方選舉，2.03億選民將選出逾500名省長和縣市長。從9月開始的競選活動持續至23日，接著是3天冷靜期。

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）上任後積極吸引外資，24日才結束長達2週的國是訪問返回印尼，並表示此行共獲得高達185億美元的海外投資承諾。

印尼擁有大量的煤礦和鎳礦等資源，地方首長能影響各省政府管理外資及企業的方式，因此地方選舉仍具有相當的重要性。

各界最關注的是雅加達特區首長的選舉結果，雖然雅加達因印尼政府遷都將失去首都地位，但因普拉伯沃未將遷都視為優先政策，因此短期內雅加達仍是國家的經濟與政治中心。

雅加達特區首長也被視為是角逐印尼總統大位的墊腳石，前總統佐科威（Joko Widodo）就任前曾擔任雅加達省長。前省長阿尼斯（Anies Baswedan）今年角逐總統大選落敗。

今年雅加達特區首長共有3名候選人競爭，分別是前西爪哇省長利德宛（Ridwan Kamil）、前內閣秘書阿農（Pramono Anung）和退休警官達爾曼（Dharma Pongrekun）。

根據印尼民調機構「印尼政治指標」（Indikator Politik Indonesia）22日公布的電話民調結果顯示，阿農的支持度為42.1%、利德宛40.5%、達爾曼排名最後，僅有4.8%。

阿農和利德宛的支持度不相上下，兩人分別由前總統梅嘉娃蒂（Megawati Soekarnoputri）所領導的印尼最大黨民主奮鬥黨（PDIP）和普拉伯沃所領導、多個政黨組成的「印尼前進聯盟」（KIM Plus）推舉。

因此，雅加達特區首長選舉背後代表的是普拉伯沃和梅嘉娃蒂的政治勢力之爭。

民主奮鬥黨過去曾提名佐科威參選總統，但佐科威2月總統大選時，暗中支持普拉伯沃，而非民主奮鬥黨提名的總統候選人，導致佐科威與民主奮鬥黨關係惡化。而佐科威與普拉伯沃關係密切，使普拉伯沃與梅嘉娃蒂的關係受到關注。

民主奮鬥黨雖已表態會支持普拉伯沃，但黨主席梅嘉娃蒂至今仍未與普拉伯沃見面。

「印尼前進聯盟」和民主奮鬥黨兩大勢力在全國各有其擁護的候選人，若「印尼前進聯盟」推舉的候選人勝選人數愈多，普拉伯沃執政團隊就更容易執行各項政策，其中包括指標性的免費午餐政策等。

反之，若民主奮鬥黨推舉的候選人當選人數較多，將能強力制衡普拉伯沃政府。因此，整場全國地方選舉也被視為普拉伯沃和梅嘉娃蒂的政治影響力之戰。

選舉當天，選民將從早上7時至下午1時投票，選舉結果預計當晚至12月16日期間陸續公布。（編輯：周永捷）1131126