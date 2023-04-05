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海地綁架案暴增 今年頭3個月至少389起是上季3倍

2023/4/5 17:24
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（中央社海地太子港4日綜合外電報導）人權組織CARDH今天表示，今年前3個月海地至少發生389起綁架案，是去年第4季的3倍。海地黑幫橫行，如今藉綁架挹注收入。

路透社報導，CARDH前1季記錄到海地發生127起綁架案，而今年1至3月的數目足足是3倍以上。

總部設在首都太子港的這個人權研究小組在報告中表示，綁架案數目呈「倍數成長」，可能是因為去年底國際制裁造成幫派損失，有必要彌補。

美國和加拿大等國家制裁海地多名知名政治人物與商人，這些人據信對火力強大、控制海地大半地區的幫派提供了金援和武器。

CARDH表示，綁架案數目增加，也可能是因為幫派之間在擴大地盤時結成新聯盟，把「綁架業」擴大到新市場。

CARDH還提到也可能因為即將舉行選舉，以及為代替槍枝不足的警察部隊，興起民防團體保護社區免受幫派荼毒，而引發幫派報復。

CARDH表示：「幫派使用極端暴力（各種虐待方式），強迫父母和家人支付他們沒有的高額美元」。

在CARDH記錄的389起綁架案中，有29名受害者來自國外。

CARDH去年統計海地發生857起綁架案，低於2021年的1009起。2021年總統摩依士（Jovenel Moise）遭暗殺後留下權力真空，導致幫派勢力擴張。（譯者：鄭詩韻/核稿：林治平）1120405

#CARDH
#摩依士
#路透社
摩依士
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