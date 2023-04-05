前蘇格蘭首席大臣丈夫被捕 涉不當使用黨款

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（中央社格拉斯哥5日綜合外電報導）英國廣播公司（BBC）今天報導，前蘇格蘭首席大臣施特金的丈夫穆瑞爾因為執政黨「蘇格蘭民族黨」（SNP）的政黨資金調查案遭到逮捕。

施特金（Nicola Sturgeon）先前領導傾向蘇格蘭獨立的蘇格蘭民族黨。她在領導蘇格蘭自治政府8年多後，2月突然宣布辭職。

路透社報導，蘇格蘭警察局表示，58歲的穆瑞爾（Peter Murrell）「以嫌疑人身分遭到逮捕」，警方正在多個與這項調查有關的地點展開搜索。

BBC報導，上個月卸下蘇格蘭民族黨執行長職務的穆瑞爾，今天上午遭到警方拘留。

蘇格蘭警察局表示正在多個地點展開搜索。施特金夫婦位於格拉斯哥（Glasgow）的住所外拉起藍白色警方封鎖線，外頭搭起一頂藍色帳篷，也可看到警方車輛。

警方表示：「該名男子遭到拘留，正在接受蘇格蘭警察局探員問話。」

蘇格蘭警方正在調查蘇格蘭獨立運動人士於2017年募集的60多萬英鎊資金去向。這筆款項應該被用於推動蘇格蘭獨立事務，卻從蘇格蘭民族黨的帳戶中消失。

蘇格蘭民族黨表示，不宜對警方任何進行中的調查發表評論，但表示已與警方配合調查。蘇格蘭政府則表示，這是黨的事務。

接替施特金擔任蘇格蘭民族黨黨魁與首席大臣的尤沙夫（Humza Yousaf）在新聞傳出後告訴記者，事態發展「很複雜」，他要對這件議題的透明度以及黨的財務，向黨員提出保證。（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1120405