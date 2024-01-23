越南春節國旅漲2成 出國旅遊更受民眾歡迎

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（中央社記者陳家倫河內23日專電）農曆年將至，越南民眾忙著規劃出遊。越媒指出，旅遊市場在疫後幾乎完全恢復，今年春節外出旅遊的人更多，而在越南國內旅遊平均漲2成的情況下，出國玩似乎更受民眾歡迎。

越南今年農曆年有7天連假，帶動旅遊商機。越南婦女報報導，旅遊規劃公司Vietravel代表表示，截至目前公司的來客數較去年同期有所增加。今年春節期間，民眾出遊主要選擇中等價位服務，下榻三、四星級飯店。

然而越南國內旅遊價格居高不下，使得民眾更傾向出國玩。河內民眾范金幸（Pham Kim Hanh）一家過去幾週一直討論要出國還是在越南玩。她認為，從價格來看，春節去中國、泰國、馬來西亞等國旅遊甚至比越南國旅便宜。

范金幸舉例，如果從首都河內市前往越南西南部省分玩4天3夜，必須支付700萬至800萬越南盾（約新台幣8887元至1萬157元）。如果去中國5天4夜，只要500萬越南盾左右。

與出國旅遊市場價格較為穩定相比，越南國內旅遊價格呈現上漲趨勢，依行程不同漲了1至3成不等。主要原因是越南國內機票價格大幅上漲；此外，節慶外出旅遊各種服務都貴。

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報導分析，以越南國內旅遊來說，跟團出遊的中老年人主要目的是「走春祈福」，會前往鄰近廟宇和古蹟拜拜，價格約59萬越南盾起；另有前往越南西南部旅遊或昆島（Con Dao）拜拜等行程，4天3夜要價749萬越南盾起。

如果是一般家庭團體出遊，客人通常選擇峴港（Da Nang）、芽莊（Nha Trang）、大叻（Da Lat）等沿海度假勝地，或是前往西原高地（Tay Nguyen）感受不一樣的風景。（編輯：陳惠珍）1130123