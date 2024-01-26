石川強震增至236死 日本政府祭330億元重建經費

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本石川強震最新統計死亡增至236人，日本政府決定提撥1553億日圓（約新台幣330億元）預算以重建災區生活和產業等，包含祭出一晚最多2萬日圓（約新台幣4255元）旅遊補助。

日本放送協會（NHK）報導，日本石川縣能登半島1日下午發生最大震度7級地震，石川縣政府今天表示，截至昨天下午2時，已確認縣內共236人罹難，比前一天增加3人，其中疑為「災害關聯死」15人；輕重傷1176人。

日本經濟新聞報導，日本政府昨天彙整針對災區的3大領域支援政策，包括重建當地民眾生活，重建中小企業、農林業、觀光業等生計，以及修復基礎設施。

對此，日本政府今天召開內閣會議，決定從2023年度預算的預備金撥出1553億日圓，當作這項政策的經費來源；細項分為重建民眾生活694億日圓，重建中小企業、農林業、觀光業等生計383億日圓，以及修復基礎設施475億日圓。

在重建民眾生活的部分，災區居民除了不需要自費拆除全倒或半倒的住宅之外，日本政府將推動提供臨時住宅。

針對中小企業的工廠與店舖等修復，日本政府將提供每件最多15億日圓（約新台幣3億2000萬元）補助。

另外，日本政府也決定提供今年3至4月赴石川縣、富山縣、新潟縣和福井縣的旅客一晚最多2萬日圓補助；且為了支持當地傳統工藝品產業，將提供最多1000萬日圓的補助作為材料費等。

這是日本政府第2次從預備金中支出因應石川強震，上次是在9日決定支出47億日圓（約新台幣10億元）作為運送糧食、燃料、生活用品等物資至災區的費用。

由於受災全貌尚不清楚，日本政府16日通過新版2024年度中央政府總預算案時，再將原先編列的5000億日圓預備金倍增到1兆日圓（約新台幣2128億元），以因應災情。

由於日本國會通過總預算案後，內閣可自行裁量使用預備金，不須再經國會審議，因此預備金過去經常用於天災等情況。

石川縣政府另指出，截至昨天下午2時，包含待在旅館等「二次避難所」的民眾在內，縣內仍有1萬4556人在457個避難所（收容中心）避難。

災區屋損案例也持續攀升，截至昨天下午2時，石川縣政府已確認縣內至少有4萬1834棟建築物受創，約4萬4960戶仍斷水。

北陸電力送配電公司表示，截至昨天下午5時，石川縣能登地方仍有約3900戶停電。（譯者：楊惟敬/核稿：張正芊）1130126