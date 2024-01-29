「對抗北方」聯演關島展開 整合美日澳空軍戰力

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（中央社記者楊淳卉雪梨29日專電）一年一度的美國、日本、澳洲等多國軍事演習「對抗北方」（Cope North）空戰聯演將在2月5日至23日於關島展開，澳洲皇家空軍將派遣一架C-27J運輸機參與。

美國空軍有史來最大規模多邊演習「對抗北方」空軍聯演於2月5日至24日於關島再度展開。主要參與國家為美國、澳洲、日本。澳洲自2011年起每年參與「對抗北方」演習。

澳洲國防部今表示，澳洲皇家空軍（Royal Australian Air Force，RAAF）將派遣一架C-27J運輸機與215位飛行員參與今年度的「對抗北方24」（Cope North 24）空軍聯演。

澳洲皇家空軍將與美國空軍（United States Air Force，USAF）、日本航空自衛隊（Japan Air Self-Defense Force，JASDF）一同訓練。

澳洲皇家空軍特遣部隊指揮官葛林（Kylie Green）表示，「對抗北方24」軍演是增強與鞏固澳洲與美國、日本整合的絕佳機會。這將為澳洲皇家空軍人員提供培訓機會及寶貴經驗，並期待與美國及日本朋友再次合作。

葛林說，「我們的重點是深化與美國空軍及日本航空自衛隊的關係，以及加拿大、法國和韓國的參與」。

對抗北方（Cope North）始於1978年，原是美國空軍、海軍、日本航空自衛隊與皇家澳洲空軍之間，旨在加強多邊空軍作戰能力的演習，以維護印度-亞洲-太平洋區域的和平與穩定。（編輯：陳承功）1130129