台灣占逾9成 日本庄川峽遊船1月外國客數創新高

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（中央社東京3日綜合外電報導）不受日本地震影響，1月搭乘富山縣庄川峽遊船的外國團客數創新高，其中台灣團客占比逾9成。不僅如此，強震後，台灣客幾乎沒有取消在金澤及富山的飯店訂房，讓業者相當感謝。

日本「北國新聞」報導，不受今年元旦日本能登半島地震影響，富山縣礪波市的庄川峽遊船1月持續接待訪日外國團客。

庄川峽遊船連結礪波市庄川町小牧水庫和南礪市利賀村大牧溫泉，由於冬季能盡覽庄川峽雪景，作為冬季富山縣具代表性觀光景點之一，相當受到以台灣旅客為主的外國客歡迎。

經營遊船的業者表示，1月包括外國客在內的乘船人數為5264人，已超過COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前2019年度的4921人，創留有統計資料的2008年度以來單月新高紀錄。

5264人中有4800多人是海外觀光客，同樣改寫2019年度所創下的4262人單月紀錄。令人吃驚的是，4800多人中高達逾9成是台灣團客。

相關人士表示，能登半島地震後一週雖然有零星預約遭取消，但1月下半搭載海外旅客的大型巴士陸續來訪，船公司還派出兩艘遊船全力因應。

同樣以台灣為主的海外旅客預約搭船數，2月也超過6000人。

不僅如此，發生地震後，位於金澤市及富山市的飯店歐美等外國客相繼取消訂房，但台灣旅客幾乎沒有取消訂房，讓業者相當感謝。

座落金澤市的金澤新大飯店（Kanazawa New Grand Hotel），地震後來自歐美的旅客減少，但台灣旅客幾乎沒有取消訂房，甚至3月中旬後的訂房預約還超過2019年同期。

金澤國際飯店也僅有幾件取消訂房，整體來說跟2023年同期差不多。這間飯店負責人員說：「幾乎每天都有來自台灣方面的預約，真的很感謝。」

在金澤全日空皇冠假日飯店及金澤日航飯店，台灣旅客的取消訂房件數同樣很少。（譯者：黃名璽/核稿：）1130203