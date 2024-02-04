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智利野火奪51命 居民：平靜小鎮頓時成煉獄

2024/2/4 16:02（2/4 16:07 更新）
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智利森林大火延燒比納薩瑪民宅。（路透社）
智利森林大火延燒比納薩瑪民宅。（路透社）
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（中央社奧利瓦爾3日綜合外電報導）智利有關當局今天表示，中部地區的森林大火已奪走至少51條人命，且死傷數據可能會進一步攀升。緊急救難部門現正努力撲滅火苗，阻止火勢蔓延至都會區。

路透社報導，智利中部瓦巴萊索（Valparaiso）地區絕大部分都籠罩在烏黑濃煙之中，影響當地近100萬的居民。消防人員目前正出動直升機和卡車試圖滅掉火舌。

智利當局指出，沿海觀光城市比納薩瑪（Vina del Mar）周遭是受災最嚴重的區域之一，救災人員難以顧及所有受災區。

內政部長杜哈（Carolina Toha）說道，「瓦巴萊索的情況最為棘手」，而且這是智利自2010年強震奪走約500條人命以來最慘重的災難。

法新社報導，比納薩瑪郊外的城鎮奧利瓦爾（El Olivar），當地61歲居民浦爾加（Rodrigo Pulgar）說，自己上一秒還在家中收聽野火的消息，下一秒火勢已經燒進他居住的社區。

浦爾加表示，原本寧靜且風景如畫的這個地區如今「簡直是煉獄」，「我試著幫助鄰居…（然後）我的房子開始著火」。

他更說，這個有1萬3000人的城鎮大多是「年邁長者。我的鄰居死了，因為我們來不及把她救出來」。

智利從2017年以來就一再發生大型森林火災。今年的森林大火，則是因為聖嬰現象（El Nino）引發的夏季熱浪及乾旱對南美洲南部地區帶來影響。

科學家警告說，地球暖化已升高了劇烈高溫和火災等自然災害發生的風險。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳彥鈞）1130204

影片來源：中央社
智利這波森林大火集中於比納薩瑪和瓦巴萊索旅遊區。（中央社製圖）
智利這波森林大火集中於比納薩瑪和瓦巴萊索旅遊區。（中央社製圖）
#森林大火
#野火
#智利
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