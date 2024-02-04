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哈瑪斯譴責美英空襲葉門叛軍 稱將引發更多動盪

2024/2/4 22:15
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（中央社加薩走廊4日綜合外電報導）巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）今天譴責美國和英國對葉門發動的一波空襲，警告這些攻擊將為中東帶來「進一步動盪」。

法新社報導，哈瑪斯在聲明中表示，對葉門叛軍「青年運動」（Houthi）目標的轟炸是在公然侵犯阿拉伯姊妹國家的主權，也使地區動盪進一步惡化。

美國和英國昨天晚間對葉門境內數十個目標發動攻擊，這是美國、英國第3度聯手襲擊伊朗支持的「青年運動」，以回應其持續攻擊紅海航運、干擾全球貿易。

在昨天晚間的聯合空襲之前，美國單方面對伊拉克、敘利亞境內與伊朗有關的目標發動襲擊，以對1月28日3名美國軍人在約旦被殺做出回應。

哈瑪斯去年10月7日對以色列發動史無前例的突襲，引發以色列在加薩走廊的毀滅性行動。中東各地對以軍行動的憤怒與日俱增，激起黎巴嫩、伊拉克、敘利亞、葉門境內與伊朗結盟的團體發動的暴力事件。

伊朗外交部發言人卡納尼（Nasser Kanani）稍早指責美國和英國，指兩國對以色列的支持「助長混亂、動亂、不安全及不穩定」。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1130204

#青年運動
#哈瑪斯
#美國
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#葉門
#卡納尼
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