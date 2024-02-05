南韓駐中大使重申尊重一中 與台灣促進實質合作

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（中央社記者廖禹揚首爾5日專電）南韓駐中國大使鄭在浩今天就台灣總統大選結果表示，南韓政府尊重一個中國的立場不變，與台灣則會繼續在多種領域促進實質合作。

韓聯社報導，鄭在浩今天接受駐中韓媒訪問時，就台灣民進黨在上月總統大選中勝出的結果表示，「我國政府會在尊重一個中國的基礎上，繼續增進與台灣在多種領域上的實質合作」。

鄭在浩也說，南韓政府希望維持台灣海峽和平穩定、兩岸關係和平進展的立場不變。

至於上月有南韓旅客因攜帶筆記本附有標示台灣為國家的地圖而遭中國海關扣留一事，鄭在浩表示，中國當局仍在確認詳情，若有必要會採取追加措施。

南韓總統尹錫悅政府上任後積極強化與美國同盟關係，在台海議題上也罕見表達明確立場，反對中國以武力改變現狀，引發中方不滿，成為韓中關係僵化的因素之一。

南韓新任外交部長趙兌烈上任至今20多天仍未與中國外交部長通話，引發外界猜測。鄭在浩說明，中方除向新任南韓外長就任發送賀電，也在持續協調方便進行通話的時間。

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至於原本預計在去年舉行的韓中日3方峰會，作為本次主辦國的南韓政府仍持續與相關國家進行必要溝通，協調日程等事項，目標在今年上半年舉行。

鄭在浩也提到北韓近期挑釁行動與兩韓局勢緊張等朝鮮半島問題，表示南韓方仍持續向作為聯合國安理會常任理事國的中國，強調北韓對南韓的威脅與核武開發不僅影響朝鮮半島，也對國際和平穩定帶來負面影響，敦促中方採取更積極負責作為。（編輯：周永捷）1130205