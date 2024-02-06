俄羅斯避制裁取得工具機 立陶宛總理：正與台灣溝通

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（中央社記者陳韻聿倫敦6日專電）台灣和外國媒體報導，去年1月起，台灣對工具機輸往俄羅斯實施管制，但仍有台製工具機透過土耳其、中國等第三地銷入俄國，包含軍工業。立陶宛總理席莫尼特說，立陶宛正就此事與台灣方面溝通。

立陶宛通訊社（ELTA）、國家廣播電視（LRT），以及波羅的海通訊社（BNS）等媒體報導，席莫尼特（Ingrida Šimonytė）5日告訴記者，立陶宛正與台灣方面討論這類商業行為，並試圖瞭解實際情況。

報導指出，支持烏克蘭是台灣的官方政策。

不過，俄羅斯成功規避制裁，並非僅見於台灣。席莫尼特表示，針對俄羅斯透過複雜細膩的手段以及第三地轉運、中間商網絡等機制規避制裁，歐盟的應對行動至今缺乏效率，制裁設計也不完善。

歐盟已對俄羅斯宣布實施12輪制裁，目前正研議第13輪。

立陶宛國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）近日接受BNS採訪時說，若關於台灣工具機流入俄羅斯的報導符合實情，她自然會對此有負面評價。她提到，很明顯，消除制裁漏洞是需持續進行的工作。

甫於1月下旬率領跨黨派國會議員代表團訪台的立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）近日告訴立陶宛LNK電視台，可惜他在訪台期間未看見相關報導，否則訪團勢必向台灣方面提出討論。

他說，當然，立陶宛與台灣是朋友，但他會想直接告訴台灣，還有什麼事是台灣可以做的。

另一方面，馬爾德基斯提到，2022年2月俄羅斯全面侵略烏克蘭後，台灣是最早對俄羅斯實施制裁的其中一個國家。

立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞等波羅的海國家不僅長期在北大西洋公約組織（NATO）等多邊平台示警俄羅斯的擴張主義和侵略野心，2022年以來，也強力支持烏克蘭。

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以立陶宛為例，官方資料顯示，對烏克蘭的人道、軍事及財政援助，總計占立陶宛國內生產毛額（GDP）約1.8%至1.9%。若比較援烏支出在GDP的占比，立陶宛在各國排名達前5名。

此外，席莫尼特去年10月宣布，立陶宛今年將支出GDP的0.4%，用於軍援烏克蘭。這是立陶宛至2026年援烏方案的一部分。作為歐盟國家，立陶宛也參與英國在英國境內執行的烏克蘭武裝部隊訓練計畫。（編輯：高照芬）1130206