大馬社運團體見美大使 提出調停以巴訴求

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（中央社記者黃自強吉隆坡6日專電）以巴衝突以來，大馬社運團體多次抗議以色列暴力行徑，去年底連續6天舉辦「為巴勒斯坦而圍」活動，這群代表昨天首度獲美國使館接見，遞交備忘錄並提出調停與停戰等4訴求。

美國大使館昨天接下由數十個非政府組織組成的「聲援巴勒斯坦」祕書處（SSP）與馬來西亞伊斯蘭組織協商理事會（MAPIM）遞交有關以巴衝突的備忘錄。美國駐馬大使凱根（Edgard D. Kagan），親自接見社運團體代表。

根據社運團體發言人、前人民公正黨副主席蔡添強（Tian Chua）今天轉述，美國大使館人員同意將社運團體遞交的備忘錄轉交美國外交部。

蔡添強告訴中央社記者，社運團體從去年以巴衝突迄今，舉辦多次集會抗議行動，去年底更透過紮營夜宿6天象徵「包圍」美國使館方式聲援巴勒斯坦，這也是美國使館人員首度接見聲援巴勒斯坦的大馬社運團體成員。

他受訪指出，社運團體代表遞交備忘錄並提出訴求，也和美國使館人員展開脣槍舌劍的辯論，代表們認為美國支持以色列作法不只在衝突中造成更多無辜人命傷亡，也實質傷害美國的國際聲譽。

蔡添強以認同自由、人權與民主為例，說明美國支持以色列的一系列作為，難令國際社會認同與信服，質疑美國的國際公信力。

他告訴接見的美國使館人員說，美國在這些議題上不能有雙重標準，應該以要求其他國際社會成員標準要求並制裁以色列，否則無異「擺明美國認同以色列的殘暴屠殺行徑」。

蔡添強並以武器提供舉例說，如果美國賣武器給大馬，大馬拿這些武器攻擊鄰國，他相信美國會做出制裁動作，停止供應武器裝備，這是最簡單不過的道理。

他說：「美國賣武器給其他國家，都附帶要求不能屠殺百姓或不能攻擊美國盟友，這最起碼是美國販售武器給其他國家最大公約數，也是基本條件，因此，美國為什麼不能用同樣標準制裁以色列，仍令外界費解。」

「聲援巴勒斯坦」祕書處與馬來西亞伊斯蘭組織協商理事會昨天提出4項訴求，包括敦促以色列立即停戰、尊重國際法院（ICJ）裁定、停止提供軍備給以色列、美國要恢復援助國際難民基金。

「聲援巴勒斯坦」祕書處去年12月25日起號召民眾，從26日起參與在吉隆坡的美國大使館外舉行為期6天集會，透過紮營夜宿以象徵性「包圍」美國使館方式聲援巴勒斯坦。

社運團體人士這項集會持續到跨年夜，以演講與高呼口號方式跨年，盼戰事停火讓巴勒斯坦免於恐懼。但這項行動成員後續也遭警方約談。

位於吉隆坡的美國使館外，幾乎每逢週日都有社運人士圍聚集會抗議。

馬來西亞支持巴勒斯坦人的合法權利，主張他們有權在以1967年以前邊界為基礎的國際公認邊界內和平居住，並以東耶路撒冷為首都，以及巴勒斯坦人返回家園與取回財產的不可剝奪權利。（編輯：陳承功）1130206