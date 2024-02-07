智利前總統皮涅拉直升機空難身亡 享壽74歲

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（中央社聖地牙哥6日綜合外電報導）智利前總統皮涅拉（Sebastian Pinera）辦公室發布聲明表示，74歲的皮涅拉今天在一場直升機空難中喪生。

法新社報導， 皮涅拉 皮涅拉小檔案 姓名：皮涅拉（Sebastián Piñera）

出生：1949

學歷：哈佛大學經濟學博士、智利天主教大學經濟系

經歷：智利大學講師、企業家、政治人物，曾擔任智利兩任總統，分別在2010年到2014年和2018年到2022年，是自1973年到1990年獨裁者皮諾契特政權後，智利首位民選的右翼領導人。 2024年2月於直升機空難喪生 看更多 關閉 辦公室聲明表示，「我們深感遺憾地宣布智利共和國前總統去世」，74歲的皮涅拉是在首都聖地牙哥（Santiago）南方約920公里的熱門度假勝地拉戈朗科（Lago Ranco）罹難。

同架直升機上的另外3人則在這場空難中倖存。

智利國家救災機構SENAPRAD證實，南部城鎮拉戈朗科發生一起直升機空難，有一人罹難、3人受傷。

本身為億萬富豪的皮涅拉曾2度擔任智利總統，分別是在2010年到2014年及2018年到2022年。

皮涅拉是自1973年到1990年獨裁者皮諾契特（Augusto Pinochet）政權後，智利首位民選的右翼領導人。

智利內政部長杜哈（Carolina Toha）得知皮涅拉死訊後表示：「他將獲得所有他應得的榮譽與肯定。」

皮涅拉經常駕駛自己的直升機到處飛行，他是智利國家航空公司的前股東，也持有一家電視網絡與其他企業的股份。

美國「富比世」（Forbes）雜誌估計，皮涅拉的淨資產為24億美元（約新台幣750億元）。（譯者：張曉雯/核稿：侯姿瑩）1130207