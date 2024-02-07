土石流吞噬巴士與住家 菲律賓南部礦村至少6死31傷

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（中央社馬尼拉7日綜合外電報導）菲律賓官員今天表示，南部山區大雨引發的土石流吞噬兩輛巴士和多棟住宅，造成至少6人喪生、31人受傷。

民答那峨島（Mindanao）納卯德奧羅省（Davao de Oro ）一個礦村昨晚發生土石流，省級災害官員麥凱皮里（Edward Macapili）告訴法新社說，土石流造成兩輛礦工交通車內至少20人受困。

麥凱皮里表示，土石流來襲時兩輛交通車內至少有28人，但其中8人在泥流把車淹沒之前幸運從車窗逃生，毫髮無傷。

這兩輛交通車用來接礦工上下班，事發時正停靠在馬薩拉（Masara）村一個金礦礦坑外。

麥凱皮里表示，另有31名村民受傷，其中2人傷勢嚴重，已空運送至納卯（Davao）就醫。

麥凱皮里表示，由於1日大雨就停了，2日不但出大太陽還十分炎熱，根本毫無即將發生土石流的跡象。

他並表示，土石流過後不久發生地震，鑒於繼續搜救會太過危險，因此於午夜喊停，便於破曉恢復作業。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1130207