中國副外長會見太平洋島國使節 稱加強合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北8日電）中國外交部官網今天發布，副部長馬朝旭7日集體會見8個太平洋島國駐中使節時表示將加強互惠務實合作；這些駐中使節則稱將繼續堅持「一個中國」政策，和中國更加緊密合作。

馬朝旭昨天集體會見東加、吉里巴斯、薩摩亞、萬那杜、索羅門群島、斐濟、密克羅尼西亞聯邦、巴布亞紐幾內亞等太平洋島國駐中國使節及太平洋島國論壇駐中國貿易投資專員。

馬朝旭說，過去一年中國和太平洋島國全面戰略夥伴關係取得豐碩成果。中國是太平洋島國的「好朋友、好兄弟、好夥伴」，將繼續本著相互尊重、平等相待精神，促進傳統友好，開展治國理政經驗交流，加強互惠務實合作，實現共同發展。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

外交部官網引述太平洋島國駐中使節表示，高度讚賞中國為幫助島國促進經濟社會發展所做貢獻，將繼續堅持一個中國政策，和中國更加緊密合作，造福雙方人民。

中國近年在太平洋島國的外交動作頻仍，除了與美、澳競爭在當地的影響力，也持續奪取台灣的邦交國。諾魯1月與台灣斷交並轉與中國建交後，台灣僅存的3個太平洋邦交國為帛琉、吐瓦魯和馬紹爾群島。（編輯：張淑伶/周慧盈）1130208