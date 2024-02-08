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日本石川強震逾月 重災區能登町迎首批志工

2024/2/8 15:33
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（中央社東京8日綜合外電報導）日本石川縣能登地方今年元旦發生強震至今已逾一個月，重災區之一的能登町今天開始迎接志工。一名來自秋田縣的志工說，過去曾受過他人協助，所以希望為災區民眾盡一份力。

石川縣今年元旦發生強震，石川縣政府表示，到2月7日下午2時止，共有241人不幸罹難，並有超過5萬7000棟民宅受到程度不等損害，造成1萬3635人仍持續過著避難生活。

日本放送協會（NHK）報導，在能登半島地震嚴重受災的能登町，從今天正式開始迎接志工。

石川縣從1月27日以後，分別派遣來自縣內外的志工前往七尾市及珠洲市等災區，至於重災區能登町的部分，也從今天開始志工活動。

事前完成登記的11名志工，今天上午11時搭乘巴士抵達位於山區的能登町柳田地區後，在迅速地領取鏟子及手套等物品後，前往指定活動場所協助收拾災害廢棄物。

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從秋田縣前去幫忙的40多歲男性志工說，過去秋田縣遭受大雨侵襲時，曾經接受許多人協助，所以抱持如果能提供相同協助的想法來到這裡，希望能出一份力。

由於考量到日落時間及災區道路狀況，這些志工並不在當地過夜而是一天來回，所以今天的活動時間只到下午3時止。當地志工中心將視現場狀況，希望未來能增加志工人數及延長活動時間。（譯者：黃名璽/核稿：何宏儒）1130208

#日本石川地震
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