菲律賓恐怖小吃鴨仔蛋 民眾讚提神聖品

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（中央社記者陳妍君馬尼拉9日專電）敲開菲律賓常見的街頭小吃鴨仔蛋，可見裡面初具雛形的小鴨胚胎，對旅居菲國的外國人是驚悚的視覺體驗。但對許多菲律賓民眾而言，鴨仔蛋卻是營養又美味的平民提神聖品。

鴨仔蛋（balut）是將受精鴨蛋孵上14到20天，即孵到小鴨破殼前一週，之後煮熟食用。孵的時間越長，鴨仔蛋裡的胚胎越成熟，羽毛和喙等也發育得更完整。

除了菲律賓，在越南、柬埔寨及中國南方省份都有吃鴨仔蛋的習慣。

根據美食網站mashed，鴨仔蛋在菲律賓的歷史可追溯到200年前。1950年代，馬尼拉都會區巴特羅斯鎮（Pateros）飼養約40萬隻鴨子，牠們產的蛋幾乎都被製成鴨仔蛋，巴特羅斯鎮也被稱為菲律賓的「鴨仔蛋之都」。

雖然鴨仔蛋有菲律賓國民美食之稱，但不是人人都能接受把長出羽毛和喙的小鴨胚胎吃下肚。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，有些菲律賓學校在科學課上，用鴨仔蛋向學生介紹鳥類的解剖結構，目的顯然是保持年輕一代對這種美食的接觸程度。

在馬尼拉都會區塔古市（Taguig）一處夜市，27歲的小販艾瑞克（Eric）告訴中央社，他12歲開始賣鴨仔蛋。「大家真的很喜歡鴨仔蛋，他們大多說鴨仔蛋讓他們更有活力」。

艾瑞克形容，鴨仔蛋就像是「補血劑」，讓他的顧客能熬夜工作。

艾瑞克的顧客亞力克斯（Alex）在附近的大樓當警衛。他表示：「鴨仔蛋對身體很好，尤其當你必須保持清醒時，真的需要鴨仔蛋。就算你不吃飯，可以只吃鴨仔蛋就行。」

亞力克斯說，菲律賓人會先敲開鴨仔蛋、剝掉蛋殼膜、添加鹽和醋，喝掉蛋裡的湯汁後，再加一點醋，最後吃掉蛋黃和小鴨胚胎。

他表示，鴨仔蛋裡面乍看之下很嚇人，「但一旦進入喉嚨，你就能把它整顆吃下肚。第2天，你一定會回來品嚐鴨仔蛋的美味」。

艾瑞克坦承，他有不少顧客一開始不敢吃鴨仔蛋。「如果一開始你很難接受，就閉上眼睛品嚐它。當你嚐過之後，我可以保證它沒有那麼可怕。真的很美味，非常美味」。

艾瑞克說，他的顧客多半是女店員，男性很少。吸引顧客的祕方就在醋裡，「如果你的醋好，顧客就會自動一再回頭光顧」。（編輯：周永捷／郭中翰）1130209