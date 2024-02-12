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強化中俄陣線 中國駐俄大使：蒲亭今年將訪中

2024/2/12 15:34（2/12 15:41 更新）
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圖為2022年2月俄羅斯總統蒲亭（左）訪北京會晤中國國家主席習近平（右）。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）
圖為2022年2月俄羅斯總統蒲亭（左）訪北京會晤中國國家主席習近平（右）。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）
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（中央社台北12日電）中國駐俄大使張漢暉10日透露，俄羅斯總統蒲亭今年將出訪中國，並與中國國家主席習近平進行多次會晤，藉以強化中俄陣線對抗西方勢力。

綜合香港01、星島日報網等港媒今天報導，張漢暉接受俄羅斯通訊社專訪提到，中俄正如火如荼準備兩國領導人今年的「數次會晤」，「相信蒲亭（今年）出訪中國定會有所斬獲」、「中國期待他的到來」。

蒲亭（Vladimir Putin）此次若成行，將是他自2000年就任總統後第19次訪問中國；此外，俄國將於10月在喀山（Kazan）舉行2024年金磚國家峰會，屆時同為創會成員國的中國預計也將出席。

近年在與西方國家日趨緊張的情勢下，北京和莫斯科越走越近。

2022年2月初，習近平和赴北京出席冬季奧運會開幕式的蒲亭宣布加深中俄「無上限」夥伴關係；3週後的24日，俄國入侵烏克蘭，並因此遭到美國及其盟國制裁。

去年3月，習近平赴莫斯科進行國是訪問；同年10月，儘管受到國際刑事法庭的通緝，蒲亭依舊赴中國會晤習近平。

稍早前，習近平和蒲亭於8日通話互致新春問候。習近平強調，中俄雙方要密切戰略協作，捍衛各自國家主權、安全、發展利益，堅決反對外部勢力干涉內政。

蒲亭則表示，在雙方共同努力下，俄中關係達到前所未有的高水準，俄羅斯願與中國加強地區和國際多邊架構內溝通協作，相互支持，維護各自正當利益。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1130212

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