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希臘1海運公司前員工闖辦公室開槍 擊斃老闆

2024/2/12 22:21
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（中央社雅典12日綜合外電報導）希臘警方發言人表示，希臘海運公司歐洲航業（European Navigation）一名心懷不滿的離職員工今天闖入位於首都雅典的公司辦公室開槍，擊斃老闆及另外2人後舉槍自盡。

歐洲航業位於雅典南郊的辦公室外停有多輛警車、消防車和救護車。現場的路透社記者表示，稍早有反恐部隊進入案發建物。

警方表示，有2男1女遇害，包括歐洲航業的老闆，但未透露姓名。

路透社指出，警方在案發辦公大樓另一處發現男性槍手的遺體，是一名76歲的前員工。警方表示死者身旁有他「行兇的武器。他很可能舉槍自盡」。

希臘「領先報」（Proto Thema）網站報導，歐洲航業一名女員工說：「我們當時在各自座位上辦公，然後聽到槍聲。」她說槍手要員工離開現場。

希臘有嚴格法律管制持有槍枝，除黑幫活動外，當地鮮有槍擊事件。（譯者：張正芊/核稿：陳亦偉）1130212

※珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

#希臘
#海運
#槍擊
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