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大年初九拜天公 大馬華人吉時點香盼興旺發

2024/2/18 17:08（2/18 17:31 更新）
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大年初九天公誕是大馬華人社群傳統，吉隆坡亞羅街17日晚間10時吉時拜天公，不僅有舞龍舞獅表演，信徒吉時點香拜天公，虔誠心情溢於言表。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年2月18日
大年初九天公誕是大馬華人社群傳統，吉隆坡亞羅街17日晚間10時吉時拜天公，不僅有舞龍舞獅表演，信徒吉時點香拜天公，虔誠心情溢於言表。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年2月18日
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（中央社記者黃自強吉隆坡18日專電）年初九拜天公是大馬華人社群傳統，包括檳城、巴生與吉隆坡亞羅街等地昨晚開始舉行天公誕大典，不僅有舞龍舞獅表演，信徒吉時點香拜天公，大喊「興啦！旺啦！發啦！」，虔誠心情溢於言表。

大馬媒體報導，年初九俗稱天公誕，傳統華人福建家庭認為還沒有拜過天公不算過年，拜天公儀式中，金豬是供桌上最重要祭品，在大馬被稱為黃梨的鳳梨也用來拜天公，意寓好彩頭，其他如有烏龜形式的發糕、甘蔗等都是重要祭品。

吉隆坡武吉免登小販商聯合工會主席薛富豐告訴中央社記者，拜天公傳統上是福建人習俗，但隨著時代進步，如今的馬來西亞華人社群不分籍貫，共同慶祝天公誕大典。

他說，馬來西亞人有一句話常說「『拜天公』大過新年」，大家都有一個共同目標，拜天公祈求天公保佑身體健康與生意興隆。

薛富豐認為，拜天公是華人傳統農曆新年的活動與習俗，諸如亞羅街的拜天公活動已成吉隆坡本地的文化特色節日，馬來或印度同胞也會參與活動。

吉隆坡武吉免登小販商聯合工會昨晚在亞羅街（Jalan Alor）舉行天公誕大典，逾數千信徒參與，也有海外觀光客駐足，這裡堪稱是吉隆坡最大規模的拜天公慶典，財神爺向信徒拜年祝福，舞龍舞獅團也以遊街方式向沿路商家表達祝福。

巴生昨天拜天公現場眾星雲集，有知名藝人、網紅與政治人物參與，其中，馬華公會總會長魏家祥也現身會場拜天公。

檳城的姓周橋（ Chew Jetty ）昨晚也有集體拜天公慶典，拜天公慶典主題為「龍總好」，主要是取福建話諧音（全都好），檳城從昨天傍晚起即湧進大批人潮，除美食攤位外，也有揮春、剪紙人等活動攤位。

長長的供桌擺置於海墘路，信徒將燒豬、甘蔗、鳳梨、發糕等供品祭拜天公，鄰近的乾元宮集聚大批點香祈福的虔誠信徒。現場有精彩舞龍、舞獅跳高椿表演，也有歌唱等節目。（編輯：陳惠珍）1130218

大年初九天公誕是大馬華人社群傳統，吉隆坡亞羅街17日晚間10時吉時拜天公，金豬是拜天公儀式中供桌的重要祭品。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年2月18日
大年初九天公誕是大馬華人社群傳統，吉隆坡亞羅街17日晚間10時吉時拜天公，金豬是拜天公儀式中供桌的重要祭品。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年2月18日
大年初九天公誕是大馬華人社群傳統，吉隆坡亞羅街17日晚間10時吉時拜天公，圖為舞龍舞獅團也以遊街方式向沿路商家表達祝福。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年2月18日
大年初九天公誕是大馬華人社群傳統，吉隆坡亞羅街17日晚間10時吉時拜天公，圖為舞龍舞獅團也以遊街方式向沿路商家表達祝福。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年2月18日
大年初九天公誕是大馬華人社群傳統，吉隆坡亞羅街17日晚間10時吉時拜天公，圖為財神爺向信徒拜年祝福。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年2月18日
大年初九天公誕是大馬華人社群傳統，吉隆坡亞羅街17日晚間10時吉時拜天公，圖為財神爺向信徒拜年祝福。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年2月18日
大年初九天公誕是大馬華人社群傳統，吉隆坡亞羅街17日晚間10時吉時拜天公，圖為信徒安置天公座並開光。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年2月18日
大年初九天公誕是大馬華人社群傳統，吉隆坡亞羅街17日晚間10時吉時拜天公，圖為信徒安置天公座並開光。中央社記者黃自強吉隆坡攝 113年2月18日
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