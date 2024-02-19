雷暴襲雪梨 4人躲樹下遭雷擊燒傷

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（中央社雪梨19日綜合外電報導）澳洲救護部門官員說，雪梨歌劇院附近今天發生一起閃電擊昏並燒傷4人的事件，他們當時在一棵樹下躲避雷暴。

法新社報導，救護人員說，4人是在歌劇院附近的雪梨植物園（Botanic Gardens）一棵樹下被擊中。

新南威爾斯州救護人員提到，他們全都短暫失去意識，但很快就恢復知覺，身上有燒傷，還出現心臟症狀。

這4人包括兩男兩女，從將近20歲到年過三旬不等。他們在現場接受護理人員救治後，被送到雪梨的醫院，情況嚴重但穩定。

新南威爾斯州交通部門今天下午表示，嚴酷的天氣已影響到北雪梨（North Sydney）的火車設備，北雪梨車站和戈登（Gordon）之間的列車暫停運行。

澳洲氣象服務公司Weatherzone的氣象學者多門西諾（Ben Domensino）說，今天下午在雪梨方圓100公里範圍內約偵測到7萬5000次雷擊。

新南威爾斯州緊急救援部門呼籲東部民眾在劇烈雷雨和大雨預報中留意天氣警報，低窪地區可能出現暴洪。（譯者：曾依璇/核稿：陳昱婷）1130219