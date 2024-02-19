雪梨石綿汙染危機擴大 學校超市相繼淪陷

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（中央社雪梨19日綜合外電報導）澳洲新南威爾斯州當局今天表示，隨著有毒物質汙染範圍擴大，雪梨又發現7個公共場所出現石綿汙染，包括1所學校、1處體育中心和1家超市，官員正忙著清理公共場所。

路透社報導，自今年1月初在遊樂場發現石綿以來，迄今已在雪梨41個地點的護根覆蓋物中發現黏結石綿。

新南威爾斯州（New South Wales）政府為此成立石綿特別工作小組，為環境保護局提供更多資源和支援，這是當地環保局數十年來最大規模的調查之一。

當局目前已封鎖多處公園的部分區域，其中一些位於熱門旅遊景點；另也關閉2所學校。其它汙染地點也停止對外開放。

環保局在最新消息中表示，截至昨天，有近700項檢測結果呈現陰性，還有3所學校的檢測結果尚未收到。

流行巨星泰勒絲（Taylor Swift）預定本週末在雪梨西部舉行演唱會，在場地經過檢測後，將如期開唱。

但原定昨天舉行的雪梨同性戀狂歡節慶祝活動（Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras Fair Day）已取消，這場活動通常吸引數十萬名狂歡者。

除1處地點外，目前發現的石綿類型均為黏結石綿。一般認為，這種石綿如果未受擾動，對人類健康和環境的風險較小，但衛生官員一直在進行預防性測試。

石綿於19世紀末成為流行的加固水泥和防火建材，但後來研究發現，吸入石綿纖維可能導致肺部發炎和癌症，目前許多國家都已禁用。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1130219