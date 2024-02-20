捷克銀髮族退而不休 為維基百科編寫條目樂此不疲

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（中央社布拉格20日綜合外電報導）高齡80歲的退休老人可能談不上所謂科技通，不過卡德內洛娃對線上百科全書維基百科貢獻良多，而且樂此不疲。

法新社報導，一個晴朗的週日早晨，曾在圖書館從事編目工作的卡德內洛娃（Jirina Kadnerova）在布拉格南邊的索貝爾迪鎮（Sobehrdy）用手機拍照。

為了撰寫下一篇條目，她正在當地一間基督新教教堂蒐集素材，童心未泯地在教堂周遭忙得不亦樂乎，把握機會跟主日彌撒禮成後離開的當地人交談。

卡德內洛娃與一般維基百科捷克作者的樣貌截然不同。根據維基媒體基金會（Wikimedia Foundation）捷克分會執行長約科洛娃（Klara Joklova）描述，他們通常是「具有科技背景的15到35歲男性」。

自從卡德內洛娃參加為老年人提供培訓的「長者編寫維基百科」（Seniors Write Wikipedia）計畫，她便一直在為這個開源百科全書撰寫條目。捷克分會於2013年推動這項倡議。

卡德內洛娃建立的第一個條目聚焦索貝爾迪鎮一座哥德式（Gothic）教堂，她在當地擔任導遊。此後她建立了約100個條目，主要集中在歷史遺址方面。

卡德內洛娃也對超過1500篇現有條目進行編輯，經常加上自己居住的布拉格周遭圖書館相關資訊。

捷克語維基百科有超過50萬篇條目，約600名註冊作者和數千名不定期參與者，其中包括人數不斷成長的捷克長者群體。

根據維基媒體基金會，迄今約有700人通過為長者開設的免費課程。

維基百科以300多種語言提供超過6200萬篇條目，每月吸引超過10億用戶使用。（譯者：洪培英/核稿：何宏儒）1130220