泰國前總理戴克辛獲假釋 柬埔寨前總理洪森造訪

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（中央社記者呂欣憓曼谷21日專電）曾流亡海外的泰國前總理戴克辛去年返國後因貪汙案坐牢，戴克辛日前獲准假釋，柬埔寨前總理洪森今天抵達泰國拜訪戴克辛，成為戴克辛假釋後第一個訪客。

去年甫卸任的柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）今天抵達泰國，隨即前往戴克辛（Thaksin Shinawatra）私人宅邸拜訪戴克辛。

洪森今天在臉書上傳他和戴克辛的合照，照片中可看到戴克辛戴著頸圈和手臂吊帶，洪森表示他和戴克辛是好兄弟，兩人會面沒有談到政治，只是回憶32年的友誼。

洪森並分享他和戴克辛及戴克辛么女、為泰黨（Pheu Thai）主席貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）的合照，他表示已邀請貝東塔3月14日、15日訪問柬埔寨。

今年74歲的戴克辛於2001年2月出任泰國總理，2006年9月19日軍方發動政變，當時在紐約出席聯合國大會的戴克辛被解職，軍方接管政府，戴克辛流亡海外。2008年戴克辛短暫返國，之後再度流亡。

泰國去年5月14日國會眾議院選舉後，和戴克辛淵源深厚的為泰黨獲得組閣機會，睽違15年後，戴克辛去年8月22日再度返抵泰國，由執法人員陪同前往最高法院。戴克辛因多起貪汙案被判10年有期徒刑，合併執行8年，隨後被送往曼谷監獄（Bangkok Remand Prison）。

但戴克辛當時入監不到1天，矯正署8月23日凌晨便因戴克辛出現失眠、胸口緊繃、高血壓及低血氧等症狀，讓戴克辛轉往設備較佳的警察醫院（Police General Hospital），隨後申請王室特赦，獲准刑期從8年減為1年，並因健康因素獲准假釋，目前在今年2月18日離開警察醫院回到家中。

民族報（The Nation）報導，戴克辛和洪森關係密切，2009年洪森曾聘戴克辛為柬埔寨政府顧問，洪森也曾拒絕泰國前總理艾比希（Abhisit Vejjajiva）引渡戴克辛的要求。（編輯：張芷瑄）1130221