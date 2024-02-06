泰國前總理戴克辛遭控冒犯君主罪 檢方尚未起訴

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（中央社曼谷6日綜合外電報導）泰國當局今天表示，警方指控前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）近10年前的言論觸犯「冒犯君主罪」，惟目前尚不清楚檢方是否會因此正式起訴他。

法新社報導，泰國擁有全世界最嚴格的冒犯君主罪，每項指控最高可能遭處15年有期徒刑。

現年74歲、備受爭議的億萬富豪戴克辛曾兩度擔任總理，最後在2006年政變中被趕下台。去年8月，他結束流亡返國，並立即因過去的貪污濫權案入獄服刑。

戴克辛入獄後隨即因健康因素獲保外就醫，並在警察醫院接受至少2次手術。

檢察總長辦公室發言人帕拉育（Prayuth Pecharakun）告訴媒體記者，警方上月底針對戴克辛2015年在首爾發表的言論提出觸犯冒犯君主罪的指控。

接下來，檢方將等待警方完成調查，然後再決定是否繼續審理這起案件。

帕拉育說，戴克辛否認上述指控，並已寫信給檢察總長，要求公平對待。

戴克辛在2000年代初期因其民粹主義政策而獲得數百萬泰國農民的支持，但他同時遭到該國保皇黨和親軍派的謾罵，他們在過去20年的大部分時間裡都在試圖讓他和盟友下台。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1130206