聯航多事之秋 航班機翼受損、接炸彈威脅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約/芝加哥21日綜合外電報導）美國聯合航空公司一架越野飛航（cross-country）班機的其中一個機翼受損後，不得不提前結束航程，降落在科羅拉多州丹佛，另一架飛機則是接獲機上炸彈威脅。

美聯社報導，這架班機19日由舊金山飛往波士頓，機上乘客克拉克（Kevin Clarke）表示，當時他才剛戴上耳塞、開始打瞌睡，卻感受到飛機在震動。

克拉克昨天受訪時表示：「突然間，我聽到我從來沒聽過的劇烈震動聲。」

克拉克說，其中一名機師走過主艙的走道，接著回到駕駛室，宣布說飛機右方機翼有輕微損傷，飛機將轉飛丹佛（Denver）。

聯合航空（United Airlines）表示，這架載有165名乘客的波音（Boeing）757-200型飛機在丹佛降落，以「處理其中一個機翼前緣縫翼的問題」。

美國聯邦航空總署（FAA）昨天表示正在調查這起事件。

另一方面，聯航另一架越野飛航班機今天被迫降落在芝加哥，因為當地媒體援引警方初步報告稱機上有炸彈威脅。

聯航僅表示，這架從紐瓦克（Newark）飛往洛杉磯的1533航班由於「安全問題」平安降落在歐海爾國際機場（O'Hare Airport），並婉拒進一步對此事置評。

芝加哥媒體播放的電視影像片段顯示，這架飛機降落在歐海爾機場遠離航廈處，兩側有黑色廂型車。一名接受當電視台訪問的乘客說，機組人員在飛機飛行了約2個小時後宣布改道，不過並沒有說明原因，後來又要求乘客待在座位上。

這名男性乘客表示，飛機降落後，乘客們才被告知機上其中一間廁所的鏡子被人寫下炸彈威脅字眼，乘客們接著被要求下飛機，且不得攜帶任何隨身物品。另一名沒有透露姓名的乘客接受電視訪問時表示，執法人員將手提行李卸下飛機並進行搜查。

根據芝加哥警察局說法，警方登機並「清空現場」，並將問題移交給聯邦調查局（FBI）。FBI發言人證實當局和執法夥伴對這起與歐海爾機場有關的事件做出因應，但並未提供進一步資訊。

這名發言人補充表示：「目前沒有跡象顯示對公眾安全或設施本身有立即的威脅。」（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）1130222