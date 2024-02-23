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烏克蘭襲擊南部、東部俄占區訓練場 俄軍逾百傷亡

2024/2/23 03:53
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（中央社基輔22日綜合外電報導）烏克蘭官員表示，烏軍襲擊南部被俄羅斯占領的第聶伯河（Dnipro）河岸一處俄軍訓練場，大約60人喪生或重傷。東部俄占區也傳出有俄軍訓練場遭海馬士飛彈擊中，至少60人陣亡。

法新社報導，烏克蘭南部軍隊司令部發言人胡梅紐克（Natalia Gumeniuk）今天在電視台上表示，烏軍21日在南部赫松州（Kherson）的攻擊，擊中俄羅斯突擊隊員訓練區域。

胡梅紐克說：「任務成效相當好：至少60名入侵者肯定不會回到戰鬥位置。」

她隨後告訴法新社，烏軍的3次空襲擊中波多-卡利尼夫卡村（Podo-Kalynivka）附近一座訓練場，大約60名俄軍「被擊斃或重傷」。

烏克蘭南部軍隊司令部的Telegram頻道公布空拍畫面，顯示現場發生多次爆炸，多名士兵倒在地上。

根據英國廣播公司（BBC）引述的消息，烏克蘭20日也發射2枚飛彈攻擊東部頓內茨克州（Donetsk）俄占區一座訓練場，至少60名俄軍因此陣亡。

BBC引述消息指出，總部位於西伯利亞的俄羅斯第36摩托化步兵旅成員當時正在訓練場上列隊等候指揮官。一名倖存士兵事後表示，旅部長官要他們站在開放的空地上。

據傳這2枚飛彈是美國製「高機動性多管火箭系統」（HIMARS，簡稱海馬士）發射的。（譯者：楊昭彥）1130223

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