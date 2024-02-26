農民出動900輛拖拉機包圍歐盟總部 抗議與南美自由貿易協定

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（中央社記者田習如布魯塞爾26日專電）歐盟今日舉行農業部長級會議，900多輛拖拉機包圍歐盟總部聚集的街區，燃燒彈爆炸聲、喇叭聲伴隨一地傾倒的麥桿、堆肥、煙霧，抗議部長們預備今日與南美國家討論的自由貿易協定。

中央社記者住處緊鄰歐洲聯盟理事會（Euroepan Council）大樓，今日上午一出門就發現整個街區遭三面封鎖，封鎖線那頭時不時傳出吶喊和鳴喇叭的農民，以及拖拉機轟轟作響；這頭則是一排排全副武裝的警察，即便出示歐盟記者證，警察仍不放行，並不時向拍照的記者說：「你最好回家。」

歐盟記者的WhatApp群組也出現抗議歐盟警察妨礙新聞自由的聲音，因一早多位記者都無法進入封鎖線內的歐盟建築，例行記者會也被要求線上參與。

因比利時輪值歐盟主席國而參與今天農業部長會議的比利時法蘭德斯區（Flanders）政府經濟及農業部長布朗茲（Jo Brouns）會前被媒體堵麥時表示：「歐洲各地的農民抗議，傳達了我們需要傾聽的清楚訊號。」

法蘭德斯區是比利時農民運動大本營，也是今天這場抗爭的主力來源。布朗茲說，他將在今天的部長會議表達食品供應鏈面臨的持續價格壓力、歐盟複雜機制使農民申請補貼程序變得困難，以及歐盟內部市場成本高於進口品的競爭壓力，在在使農民長期不安。

比利時通訊社（Belga）報導，自昨晚起陸續共有超過900輛拖拉機開進布魯塞爾並向歐盟區集結，部分農民因衝破警方拒馬而緊張對峙。相較數周前的農民抗爭聚焦在歐盟要求農業減氮以降低溫室氣體排放的政策，這次目標則是與南方共同市場（Mercosur）的自由貿易協定（FTA）。

歐盟與巴西、阿根廷等南美洲國家協商自貿協定已歷經多時，農民擔心開放進口南美穀物和肉類會帶來不公平競爭，因為歐盟農民要面對較嚴格的殺蟲劑和肥料規定。

農民團體告訴比利時通訊社，負責歐盟施政的歐盟執委會（European Commission）雖已同意暫緩落實部分自貿協定內容，但那不過是只能安慰農民一陣子的「水桶裡的一滴水」，無法拯救歐洲農業。（編輯：周永捷）1130226

歐盟26日召開農業部長級會議，預定討論與南美洲的自由貿易協定，引來農民集結抗爭。歐盟理事會大樓（左側建築）周邊皆被警方封鎖，地上灑滿農民傾倒的麥桿。中央社記者田習如布魯塞爾攝 113年2月26日

布魯塞爾歐盟區周邊街道26日全部受到農民抗爭影響，有農民在馬路上燃燒輪胎，雖然下雨但澆不熄象徵怒火的濃煙。中央社記者田習如布魯塞爾攝 113年2月26日