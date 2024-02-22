抗議歐盟不公平競爭 西班牙農民：農村就要死亡

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（中央社記者胡家綺馬德里22日專電）西班牙各地農民昨天駕駛約500輛耕耘機進入首都馬德里，帶著3個訴求到農業部抗議，包括要求農產品公平價格、反對歐盟2030年永續發展議程（Agenda 2030），以及反對來自歐盟外的不公平競爭，表達「農村就要死亡」。

歐洲農民抗議浪潮蔓延到西班牙，根據西班牙廣播電視公司（RTVE）報導，全國各地農業組織在經過1個月動員抗議後，4000名身穿黃背心的農民昨天在工會聯盟（Unión de Unions）號召下，駕駛約500輛耕耘機兵分5路進入首都馬德里市中心，自阿爾卡拉門（Puerta de Alcalá）紀念碑集合，一路前進到農業部門口示威。

農民們指責「農村就要死亡」，他們不滿歐盟令人窒息的官僚主義，一邊高舉環保法規嚴厲要求歐盟農民遵守，一邊卻自歐盟以外法規較寬鬆、價格較低廉的國家進口農產品。如此除了造成西班牙和歐盟農民生產成本上漲，也迫使農民面對降價競爭。

在卡斯提亞-拉曼查（Castilla-La Mancha）種植穀物、橄欖樹和瓜類的羅德羅（Mariana Fuente Rodero）對西班牙廣播電視公司表示，「歐盟正在努力使農業符合永續發展目標，但導致我們無法生產，因為他們對我們採取數千項措施，我們必須遵守非常嚴格的控管，可是一旦歐洲缺糧時，他們就讓來自非歐盟國家的農產品進口，這是不公平競爭」。

來自布爾戈斯（Burgos）的葡萄酒農佩德羅（Pedro）則直言批評，歐盟這種作法「虛偽」。

根據西班牙國家報（El País），農民的示威抗議造成多條公路癱瘓，並迫使市區127條公車線路改道。除了某些試圖前往國會的農民在上午與警察發生衝突事件，示威現場大致平和。

23歲的農民桑切斯（Miguel Sánchez）告訴國家報，近幾週他3度參與示威，人們大多能理解其掙扎和訴求，路過民眾會停下來向他豎起大拇指，讓他感到很欣慰。

面對農民的大規模抗議，人在摩洛哥與摩洛哥國王會面的西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）也在昨天傍晚發表聲明指出，他對農民的訴求表示同情，並已針對政府認為合理的要求，寫信給歐盟委員會要求解決方案。（編輯：張芷瑄）1130222

前進首都馬德里示威抗議的西班牙農民齊聚農業部門口，向政府提出3個訴求，包括要求農產品公平價格、反對歐盟2030年永續發展議程（Agenda 2030）與反對來自歐盟外的不公平競爭。中央社記者胡家綺馬德里攝 113年2月22日

來自西班牙各地的4000名農民昨天前進首都馬德里示威抗議，圖為停在阿爾卡拉門紀念碑旁一輛精心布置的耕耘機，正緩慢地朝農業部前進。中央社記者胡家綺馬德里攝 113年2月22日

西班牙各地農民駕駛數百輛耕耘機，兵分5路進入首都馬德里示威抗議，造成多條公路癱瘓，並迫使市區127條公車線路改道。中央社記者胡家綺馬德里攝 113年2月22日