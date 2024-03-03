埃及總統塞西：支持巴勒斯坦至建國

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（中央社記者施婉清開羅2日專電）埃及總統塞西日前表示，埃及將繼續支持巴勒斯坦，直到巴勒斯坦建國，也會持續對加薩走廊進行空投援助。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）2月28日報導，埃及總統塞西（Abdel Fattah Al-Sisi）日前參加一場公開活動時發表演說。塞西首先強調，埃及從未關閉在埃及和加薩邊界之間的的拉法（Rafah）關卡。

塞西說：「埃及已不只一次宣告對於拉法關卡的立場；但重複說明很重要。我們始終保持為加薩同胞提供人道援助的初衷。」

塞西表示，「希望很快能為加薩走廊達成停火協議，而且會支持巴勒斯坦，直到他們以1967年劃分的邊界，建立以東耶路撒冷為首都的巴勒斯坦國」。

報導指出，此段演說延續塞西去年11月在與西班牙和比利時總理共同舉行的聯合新聞發布會。塞西當時呼籲國際社會承認巴勒斯坦國，並接納巴勒斯坦加入聯合國。

巴勒斯坦於2012年11月獲得聯合國大會觀察員國地位。

塞西表示，巴勒斯坦和以色列之間的「兩國解決方案」，在過去多年來並未取得重大進展。

塞西認為，解決巴勒斯坦問題的唯一辦法即是，在1967年劃分的邊界內與以色列為鄰，建立一個「非軍事化」的巴勒斯坦國，並以東耶路撒冷為首都。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）和比利時總理德克魯（Alexander De Croo）也都贊同，在持續讓人道援助進入加薩走廊的同時，必須在加薩實現永久休戰。

塞西補充說，可以在非軍事化的條件下，透過國際組織（北大西洋公約組織（NATO）、聯合國、美國軍隊或阿拉伯軍隊），來保障巴勒斯坦和以色列的國家安全。

對於讓巴勒斯坦人從加薩走廊遷徙的立場，塞西重申：「我們不會允許讓巴勒斯坦人從加薩走廊流離失所。」

塞西還強調持續提供人道援助的重要性，並指示埃及軍方會在3月2日進行第3次向加薩走廊空投援助物資。

埃及軍方發言人哈菲茲（Gharib Abdel-Hafez）告訴埃及官媒「開羅新聞」（Al Qahera），埃及空軍已在今年2月27日首次與約旦、阿拉伯聯合大公國、卡達和法國合作空投援助行動，對加薩走廊北部和中部空投50公噸的食品和醫療補給品。（編輯：張芷瑄）1130303