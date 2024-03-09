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馬德里女權團體分裂 婦女節遊行仍有3萬人上街

2024/3/9 22:56（3/9 23:16 更新）
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西班牙首都馬德里8日舉行的婦女節遊行號召逾3萬人走上街頭爭取性別平等，吸引許多年輕族群參與。他們高舉標語、高喊口號，不時熱情地歌唱舞動，用年輕人活潑的方式表達自我理念。中央社記者胡家綺馬德里攝 113年3月9日
西班牙首都馬德里8日舉行的婦女節遊行號召逾3萬人走上街頭爭取性別平等，吸引許多年輕族群參與。他們高舉標語、高喊口號，不時熱情地歌唱舞動，用年輕人活潑的方式表達自我理念。中央社記者胡家綺馬德里攝 113年3月9日
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（中央社記者胡家綺馬德里9日專電）昨天國際婦女節，西班牙逾40個城市舉行遊行活動。儘管女權團體在首都馬德里因「跨性別法案」和「廢除娼妓」意見分歧而分裂兩路，仍號召逾3萬人走上街頭爭取性別平等。

自2022年起，西班牙女權團體因「跨性別法案」持不同立場產生裂縫，再加上對於「廢除娼妓」等性別議題意見分歧，在多個城市包括首都馬德里另闢路線，使婦女節遊行分裂成兩路進行。

裂縫至今尚未彌合，今年已是馬德里婦女節遊行第3度兵分二路舉行。根據西班牙「20分鐘報」（20 minutos），2組隊伍共號召3萬4000人走上街頭，比去年多出7000人參與；但規模與2018、2019年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前30萬人上街頭的盛況相較，仍然相差甚遠。

女權運動組織「三八委員會」（Comisión 8M）今年以口號「父權、種族滅絕、特權，到此為止」為號召，譴責所有系統性和結構性的性別歧視與暴力。隊伍晚上7時從阿托查（Atocha）車站出發，行經西貝萊斯廣場（Plaza de Cibeles），以哥倫布廣場（Plaza de Colón）為終點站。

另一組遊行團體由「馬德里女權運動」組織（MFM）號召，口號是「賣淫不是工作，立刻廢止」，主張廢除娼妓，譴責西班牙平等政策開倒車，強調工資和退休金的性別差距。晚上7時自西貝萊斯廣場出發，走到西班牙廣場（Plaza de España）結束。

儘管兩組團體針對女權運動主張不同，雙方都不約而同譴責以色列政府對巴勒斯坦人民的種族滅絕。

昨天晚間，馬德里街頭氣溫低於攝氏10度、空中飄著毛毛細雨，但參與遊行的群眾仍然興致高昂，人群中包含各個世代的女性，許多男性、跨性別人士和高齡人士共襄盛舉，也有不少孩童在父母親的陪伴下走上街頭。

根據中央社記者在現場觀察，今年參與遊行的年輕族群比例相當高，他們穿戴上代表女權的紫色服裝配件，高喊口號、歌唱舞動，熱情表達對於性別平等的理念。城市重要地標「西貝萊斯廣場」也打上紫色燈光呼應，將馬德里街頭染成象徵平等的紫色。

不過，除了女權運動團體的分歧外，西班牙政治的兩極化對立，也在國際婦女節上演，左右兩大政黨互相指責。

隸屬於右翼保守派「人民黨」（PP）的馬德里自治區主席阿尤索（Isabel Díaz Ayuso）指控攻擊男性、家庭和母性的女權主義革命是種罪惡，該黨領袖費霍（Alberto Núñez Feijóo）堅稱部分左翼團體濫用女權主義理念來對抗社會。

左翼執政黨「社會勞工黨」（PSOE）則批評人民黨從未支持過女性權利，總理桑傑士（Pedro Sánchez）指責部分右翼政治人物根本輕視女權主義。（編輯：馮昭）1130309

曾參演西班牙影集的跨性別演員奧迪奈（Keyla Òdena）8日現身馬德里婦女節遊行隊伍人群中。中央社記者胡家綺馬德里攝 113年3月9日
曾參演西班牙影集的跨性別演員奧迪奈（Keyla Òdena）8日現身馬德里婦女節遊行隊伍人群中。中央社記者胡家綺馬德里攝 113年3月9日
西班牙首都馬德里8日舉行的婦女節遊行隊伍中，有不少孩童在家人陪伴下體驗女權運動盛會。城市重要地標「西貝萊斯廣場」打上代表女權的紫色燈光呼應，將馬德里街頭染成象徵平等的紫色。中央社記者胡家綺馬德里攝 113年3月9日
西班牙首都馬德里8日舉行的婦女節遊行隊伍中，有不少孩童在家人陪伴下體驗女權運動盛會。城市重要地標「西貝萊斯廣場」打上代表女權的紫色燈光呼應，將馬德里街頭染成象徵平等的紫色。中央社記者胡家綺馬德里攝 113年3月9日
儘管西班牙女權團體在首都馬德里因「跨性別法案」和「廢除娼妓」意見分歧而分裂為兩路遊行隊伍，雙方不約而同譴責以色列政府對巴勒斯坦人民的種族滅絕。圖為遊行者8日揮舞巴勒斯坦國旗。中央社記者胡家綺馬德里攝 113年3月9日
儘管西班牙女權團體在首都馬德里因「跨性別法案」和「廢除娼妓」意見分歧而分裂為兩路遊行隊伍，雙方不約而同譴責以色列政府對巴勒斯坦人民的種族滅絕。圖為遊行者8日揮舞巴勒斯坦國旗。中央社記者胡家綺馬德里攝 113年3月9日
西班牙首都馬德里8日婦女節遊行中，許多年輕女孩穿戴代表女權的紫色服裝配件，呼朋引伴走上街頭。中央社記者胡家綺馬德里攝 113年3月9日
西班牙首都馬德里8日婦女節遊行中，許多年輕女孩穿戴代表女權的紫色服裝配件，呼朋引伴走上街頭。中央社記者胡家綺馬德里攝 113年3月9日
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