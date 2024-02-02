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農民前進布魯塞爾示威 蛋洗歐洲議會、千輛農機擋路

2024/2/2 06:37
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（中央社布魯塞爾1日綜合外電報導）大批農民今天齊聚比利時布魯塞爾，朝歐洲議會扔擲雞蛋和石頭，還在大樓附近放火和點燃煙火，要求歐洲聯盟（EU）領袖加強協助他們的稅務和成本飆升問題。

路透社報導，農民對於環保法規、進口廉價農產品的不滿情緒瀰漫歐洲各地，除了在國內發動抗議外，來自義大利、西班牙和其他歐洲國家的抗議者今天也齊聚布魯塞爾示威，而幾個街區外正好在舉行歐盟峰會。

這次歐盟峰會聚焦援助烏克蘭，未把農民危機列入正式議程，但歐盟外交官說，峰會也會討論到農民處境。

日益擴大的農民騷亂也擴及葡萄牙、希臘和德國，暴露出歐盟因應氣候變遷之道所引發的緊張。

代表西班牙青年農民農業協會（Asaja）的農民卡斯提亞（Jose Maria Castilla）在布魯塞爾表示：「我們想阻止歐盟執委會（European Commission）天天制定這些瘋狂法令。」

一小群抗議者試圖拆除歐洲議會（European Parliament）前的柵欄，警方施放催淚瓦斯、用水管噴水讓農民後退。警方估計有一座廣場雕像受損，且布魯塞爾幾條主要大街被大約1300輛曳引機堵住。

在歐洲抗議四起之際，農民支持者日增的極右派被認為將在6月歐洲議會選舉中大有斬獲，各國領袖亟思平息眾怒。

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法國總理艾塔爾（Gabriel Attal）在巴黎宣布新措施時說：「歐洲每個地方都出現相同的問題：接下來我們該怎麼樣生產地更多更好？怎麼因應氣候變遷？該如何避免外國的不公平競爭？」艾塔爾承諾改善農民生計，並從國家和歐盟層級來加強保護農民。

與其他歐盟領導人在諸多議題上看法分歧的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）夜裡特意會見農民。根據奧班的發言人，奧班提及歐洲議會選舉時說：「我們必須找出真正代表人民利益的新領袖。」（譯者：楊昭彥）1130202

#歐洲
#歐洲議會
#歐盟執委會
#奧班
#艾塔爾
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