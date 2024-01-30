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匈牙利總理奧班態度軟化 擬同意歐盟援助烏克蘭計畫

2024/1/30 22:01（1/30 22:15 更新）
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匈牙利總理奧班。（圖取自facebook.com/orbanviktor）
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（中央社巴黎30日綜合外電報導）匈牙利總理奧班（Viktor Orban）證實，在2月1日歐盟召開預算緊急峰會前，他已準備軟化對援助烏克蘭計畫的立場，不再阻止歐盟向基輔提供500億歐元的援助。

法國「重點週刊」（Le Point）今天刊出奧班的專訪。他表示，「如果歐盟保證我們每年都可決定是否提供這筆錢，匈牙利已準備好加入27國（指全體歐盟成員國）解決方案。而且往後這項年度決定也必須具備與今天相同的法律基礎：它必須經過全體成員國的一致同意。」

在專訪中，奧班還說他相信「金融時報」（Financial Times）的某篇報導內容真實可信。該報導稱，如果布達佩斯繼續在本週的峰會上阻止對烏克蘭的新一輪援助，歐盟將出手破壞匈牙利的經濟。歐盟則否認上述報導內容。

昨天奧班政府高階官員也說，匈牙利願意妥協，同意歐盟動用預算，向基輔提供500億歐元的援助。

過去奧班一直公開反對歐盟對基輔的財政和軍事支持，且自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，布達佩斯一直與克里姆林宮維持密切關係。在去年12月的歐盟峰會中，匈牙利是唯一一個表態不支持援烏計畫的歐盟國家。（譯者：施施）1130130

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