匈牙利總理奧班與史托騰柏格通話 重申挺瑞典加入北約
2024/1/24 22:45（1/25 08:26 更新）
（中央社布達佩斯24日綜合外電報導）匈牙利總理奧班今天在社群媒體平台X表示，他在電話中告訴北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格，匈牙利政府支持瑞典加入北約。
奧班（Viktor Orban）在貼文中說：「我重申，匈牙利政府支持瑞典加入北約。」
路透社報導，奧班另外指出，他還告訴史托騰柏格（Jens Stoltenberg），他將繼續敦促匈牙利國會投票支持瑞典加入北約，並在第一時間完成批准。
史托騰柏格在通話後表示，奧班及匈牙利政府明確支持瑞典加入北約。
土耳其國會昨天批准瑞典加入北約，使匈牙利成為唯一尚未批准此案的北約成員國。
近兩年前，瑞典及鄰國芬蘭為因應俄羅斯全面入侵烏克蘭而申請加入北約。芬蘭已於去年4月成為北約第31個成員國。
冷戰時期莫斯科與華府相互對抗，瑞典和芬蘭奉行軍事不結盟政策。（譯者：徐崇哲）1130124
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