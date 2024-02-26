不滿歐盟法規與增稅 波蘭農民封鎖高速公路

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（中央社華沙25日綜合外電報導）波蘭農民今天封鎖了一條通往德國的主要高速公路，作為歐洲農民抗議歐盟法規和稅賦的新一波行動。

數週來，歐洲各地農民群起示威，抗議歐洲聯盟（EU）過度限制環境規則、來自歐盟外廉價進口產品的不公平競爭，以及農民收入低微。

波蘭農民今天封鎖波蘭西部與德國接壤的蘇比策（Slubice）附近A2道路。

歐盟農業部長預計明天在布魯塞爾（Brussels）召開會議。

他們將在會議中討論歐盟執行委員會（European Commission）新提案，研擬改變引發農民不滿的核心法規，例如減少對農產品的檢查次數。

波蘭農民表示，他們對歐盟在能源、交通和稅收方面的綠色新政（Green Deal）感到不滿。這項協議是歐盟致力減少溫室氣體排放的一環。

農民說，增稅和其他相關規定對他們的打擊尤其嚴重。

農民也封鎖了波蘭與非歐盟成員國烏克蘭邊界上的過境點，譴責來自烏國的廉價農產品造成不公平競爭。

官員表示，今天上午有8個裝滿160公噸玉米的列車貨廂被棄置在華沙（Warsaw）西北方約300公里的科托米耶茲（Kotomierz）。這些玉米據信是從烏克蘭出口。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說：「利用烏克蘭向歐洲各機構施壓是不公平的。」（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1130226