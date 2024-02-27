拜登政府制裁拉美國家政治化 美參議員不滿

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江今葉華盛頓26日專電）以參議院外委會共和黨首席議員里契為首的多位同黨參議員去函美國總統拜登，表達將制裁拉美國家政治化的不滿。信函以國務院禁止前瓜地馬拉總統賈麥岱入境為例，指他任內與台灣強化關係，拒絕北京，卻遭制裁。

包括里契（Jim Risch）、盧比歐（Marco Rubio）、海格提（Bill Hagerty）、藍福特（James Lankford）、李伊（Mike Lee）、史考特（Tim Scott）、柯寧（John Cornyn）與史考特（Rick Scott）共8位共和黨參議員日前去函拜登（Joe Biden），表達對拜登政府濫用國會授權，以打擊拉美與加勒比海國家貪腐行為的擔憂，認為犧牲美國戰略國家安全利益。

參議員在信函中指出，在賈麥岱（Alejandro Giammattei）任內，瓜地馬拉是美國堅實的安全夥伴，致力於引渡多名人口販賣罪犯並銷毀非法合成鴉片類藥物。

同時，瓜地馬拉也強化與台灣關係，拒絕與北京建交，將真主黨列為外國恐怖組織，並支持以色列對哈瑪斯（Hamas）恐怖份子採取自我防衛行為。

拜登政府1月17日將甫卸任的賈麥岱列入無資格入境美國名單，理由是他涉嫌貪腐。信函表達對這一制裁的擔憂。

議員指出，自2021年1月以來，多數遭到制裁的對象，都是在戰略外交與國家利益方面，與美國合作的拉美與加勒比海地區政府官員。

相較之下，信函指出，拜登政府忽略外國政府官員嚴重腐敗且有據可循的案件，這些案件積極破壞美國國家安全利益，並支持美國在拉美與加勒比海區域對手。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

議員點名委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）、前厄瓜多總統柯利亞（Rafael Correa）、前阿根廷副總統克莉絲蒂娜．費南德茲（Cristina Fernandez de Kirchner），以及巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）都未遭到拜登政府制裁。

對於拜登政府似乎將制裁手法政治化，以針對某些美國合作夥伴並破壞美國國家與區域安全，同時拒絕制裁其他國家在區域的惡劣行為，議員們要求拜登政府必須立即解釋制裁的流程與標準。（編輯：韋樞）1130227